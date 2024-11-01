edición general
El hermano de Jeffrey Epstein cuestiona el relato oficial y afirma que fue asesinado (inglés)

El hermano de Jeffrey Epstein cuestiona el relato oficial y afirma que fue asesinado (inglés)  

Mark Epstein, hermano del fallecido depredador sexual Jeffrey Epstein, insiste en que no cree que su muerte haya sido resultado de un suicidio, sino de un asesinato ocurrido mientras estaba en la cárcel. En una entrevista con el presentador británico Piers Morgan, Mark afirmó que cada vez está "más" convencido de ello, a medida que accede a nuevos documentos y peritajes sobre el caso. Un grupo de patólogos está revisando los resultados de la autopsia "como debería haberse hecho inicialmente" y aseguró que el informe... A partir de minuto 50'

cocolisto
Lo que todos sabemos explicado por el hermano de Epstein
"Señaló que la primera acta de defunción mencionaba un fallecimiento "pendiente de mayor estudio", algo que, según él, nunca llegó a realizarse. Asimismo, afirmó que la médica forense que practicó la autopsia a Jeffrey declaró en una comparecencia que fue "impedida" de tomar muestras de ADN y "prohibida" de acudir a la escena, un hecho que calificó de "altamente inusual" en este tipo de…   » ver todo el comentario
empty
#6 surco
#2 #3 Pues yo ni idea. Para ser objetivo si tiene pinta de que mucha gente lo quería ver callado, pero tb había intentado suicidarse antes. De todas formas siempre que muere un acusado/testigo pasa lo mismo. Alguien se acuerda de Rafa Escobedo? Otro que lo había intentado varias veces y aún así hubo conspiranoia
empty
ur_quan_master
Un tío listo este¿no?
empty
#5 Dedalos
Aquí la historia es que probablemente esté "señor", con amistades tan importantes, como peligrosas, siga vivo.
empty
Sr.No
Alguien sigue creyendo que fue un suicidio?
empty
#4 ldoes
#3 Ahora lo conspiranoico (y no tanto) es pensar que sigue vivo.
empty

