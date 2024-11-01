El hermano de Jeffrey Epstein cuestiona el relato oficial y afirma que fue asesinado (inglés)  

Mark Epstein, hermano del fallecido depredador sexual Jeffrey Epstein, insiste en que no cree que su muerte haya sido resultado de un suicidio, sino de un asesinato ocurrido mientras estaba en la cárcel. En una entrevista con el presentador británico Piers Morgan, Mark afirmó que cada vez está "más" convencido de ello, a medida que accede a nuevos documentos y peritajes sobre el caso. Un grupo de patólogos está revisando los resultados de la autopsia "como debería haberse hecho inicialmente" y aseguró que el informe... A partir de minuto 50'
"Señaló que la primera acta de defunción mencionaba un fallecimiento "pendiente de mayor estudio", algo que, según él, nunca llegó a realizarse. Asimismo, afirmó que la médica forense que practicó la autopsia a Jeffrey declaró en una comparecencia que fue "impedida" de tomar muestras de ADN y "prohibida" de acudir a la escena, un hecho que calificó de "altamente inusual" en este tipo de