Herido grave un senderista en Navarra tras ser atacado por un jabalí en una pista forestal | El Diario Vasco

La víctima, un hombre de 63 años que realizaba una ruta de senderismo, ha sido atacado por un jabalí que le ha provocado heridas de gravedad en las extremidades inferiores y superiores. Su estado es reservado y tras el incidente ha tenido que ser trasladado en helicóptero a un centro hospitalario tras la primera intervención in situ.
El jabali no estaria de muy buen humor.
Para las heridas que le hizo,supongo que seria un macho.
#7 #6 Hay veces que los jabalis atacan aunque no estes en el camino de huida.
www.youtube.com/watch?v=AU-i8YuISdo
www.youtube.com/watch?v=roGUyE-ugVc
www.youtube.com/watch?v=WhXn6FEPmPQ
Decir que muchos excursionistas se creen que un jabalí es lo mismo que un cerdito Babe de las pelis.
No entienden que un bicho como ese es altamente peligroso y mejor no acercarse a tocarle las narices o hacerse el típico selfie, lo mismo con ciervos, corzos, vacas, y otros animales en general.