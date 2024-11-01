edición general
Herido grave un senderista en Navarra tras ser atacado por un jabalí en una pista forestal | El Diario Vasco

Herido grave un senderista en Navarra tras ser atacado por un jabalí en una pista forestal

La víctima, un hombre de 63 años que realizaba una ruta de senderismo, ha sido atacado por un jabalí que le ha provocado heridas de gravedad en las extremidades inferiores y superiores. Su estado es reservado y tras el incidente ha tenido que ser trasladado en helicóptero a un centro hospitalario tras la primera intervención in situ.

Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Han atacado más jabalís a humanos en los últimos 100 años en España que lobos y osos juntos
plutanasio #4 plutanasio
#2 busca lo que es la pirámide trófica y entenderás por qué
MIrahigos #8 MIrahigos
#2 Nos ha jodido, porque los habían extinguido.
cocolisto #5 cocolisto
Esperemos que no le haya pegado la gripe porcina...
bronco1890 #7 bronco1890
No atacan, tienen su camino de huida trazado y no se desvían un milímetro, si estás en medio te van a llevar por delante y pegarte un buen colmillazo (por algo los colmillos del jabalí se llaman navajas)
#9 lectorcritico
#1 Tienes algo en contra de los senderistas?
El jabali no estaria de muy buen humor.

Para las heridas que le hizo,supongo que seria un macho.


#7 #6 Hay veces que los jabalis atacan aunque no estes en el camino de huida.
www.youtube.com/watch?v=AU-i8YuISdo


www.youtube.com/watch?v=roGUyE-ugVc
www.youtube.com/watch?v=WhXn6FEPmPQ
ansiet #3 ansiet
A ver si el tema de la gripe porcina no lo es como tal y es un virus escapado de la corporación Umbrella.
bigmat #6 bigmat
Desconozco los detalles ya que la noticia no los indica.
Decir que muchos excursionistas se creen que un jabalí es lo mismo que un cerdito Babe de las pelis.

No entienden que un bicho como ese es altamente peligroso y mejor no acercarse a tocarle las narices o hacerse el típico selfie, lo mismo con ciervos, corzos, vacas, y otros animales en general.
martinluter #1 martinluter
¿se sabe si el pobre jabalí está bien?
