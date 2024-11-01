"Herenciocracia": por qué las generaciones actuales dependen ahora más del patrimonio de sus padres para el éxito financiero

"¿Te das cuenta de que tus empleados ahora, los menores de 45, tienen más posibilidades de adquirir vivienda siéndoles leales a sus padres que a su jefe?". "Herenciocracia es un título provocativo de manera intencional". "Es lo opuesto a la meritocracia, a la creencia de que el trabajo duro va a resultar en éxitos y oportunidades".
| etiquetas: herenciocracia , patrimonio , finanzas , legados
El problema es que es una herencia en vida que padres pasan a hijos por lo que depende de la voluntad de los padres que la riqueza siga ese camino.