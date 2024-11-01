edición general
"Herenciocracia": por qué las generaciones actuales dependen ahora más del patrimonio de sus padres para el éxito financiero

"Herenciocracia": por qué las generaciones actuales dependen ahora más del patrimonio de sus padres para el éxito financiero

"¿Te das cuenta de que tus empleados ahora, los menores de 45, tienen más posibilidades de adquirir vivienda siéndoles leales a sus padres que a su jefe?". "Herenciocracia es un título provocativo de manera intencional". "Es lo opuesto a la meritocracia, a la creencia de que el trabajo duro va a resultar en éxitos y oportunidades".

Alakrán_ #1 Alakrán_
Es una gilipollez, lo normal es que cuando fallezcan tus padres, una persona este ya jubilada o en camino de jubilarse.
Enésimo_strike #4 Enésimo_strike
#1 tal cual. Y esperamos que siga siendo así, otra cosa es una desgracia familiar.
#5 Zeremiel
#1 Yo esto lo e visto muy fuerte pero con abuelos en lugar de padres (Muere el abuelo y la casa para su nieto, asi se puede independizar).

El problema es que es una herencia en vida que padres pasan a hijos por lo que depende de la voluntad de los padres que la riqueza siga ese camino.
tusitala #2 tusitala *
Otro motivo más para dividir la sociedad, derecha contra izquierda, hombres contra mujeres, viejos contra jóvenes, y ahora los que heredan la casa de sus padres contra los que no.
Febrero2034 #3 Febrero2034
¿Y porque no puede vivir la gente de su negocio o trabajo?
