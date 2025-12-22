·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9644
clics
Menos 2 horas en un hospital de Estados Unidos: 41.297 dólares
5887
clics
¿Qué porcentaje de salario es necesario para alquilar un piso de un dormitorio en las capitales europeas?[ENG]
4985
clics
El Mundo (...del Bulo)
3666
clics
Las fotos de la retaguardia republicana que pasaron 80 años escondidas en un baúl: "Alucinamos al descubrirlo"
3978
clics
Villamanín asume un error de 4 millones en el Gordo de Navidad y pide una 'quita' entre los ganadores para evitar denuncias
más votadas
652
Los mensajes de Mazón a Feijóo el día de la DANA hunden la versión defendida por el PP durante más de un año
375
Sareb: el final de una gran estafa
355
Los indultos de Trump «empiezan en un millón de dólares» (ENG)
330
Desmontando las mentiras de Israel: historia del sionismo
251
Cuando la violencia ya no hace ruido
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
18
clics
Heredamos rasgos de hábitos de nuestros padres [ENG]
Rasgos derivados de hábitos de la dieta, el ejercicio, el consumo de nicotina y el estrés pasan a través del ARN del padre en el esperma a sus descendientes.
|
etiquetas
:
rna
,
reproducción
,
evolución
,
hábitos
5
1
0
K
70
ciencia
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
1
0
K
70
ciencia
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
zeehio
Enlace a la publicación
doi.org/10.1016/j.cmet.2025.09.003
0
K
6
#2
obmultimedia
A mi me pasaron todo lo malo.
0
K
11
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente