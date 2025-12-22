edición general
Heredamos rasgos de hábitos de nuestros padres [ENG]

Rasgos derivados de hábitos de la dieta, el ejercicio, el consumo de nicotina y el estrés pasan a través del ARN del padre en el esperma a sus descendientes.

Enlace a la publicación doi.org/10.1016/j.cmet.2025.09.003
A mi me pasaron todo lo malo.
