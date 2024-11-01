El exjefe de la inteligencia de Kazajistán, Alnur Mussayev, afirmó en Facebook que Trump fue reclutado por el KGB en 1987, cuando el magnate de 40 años visitó Moscú por 1.ª vez. No es el único exoficial del KGB que dicho lo mismo. Hace varios años, Yuri Shvets, un excomandante del KGB que vive en Washington DC, fue una de las fuentes del libro de Craig Unger, "American Kompromat: cómo el KGB cultivó a Donald Trump, e historias relacionadas de sexo, codicia, poder y traición." Otro exoficial del KGB que vive en Francia, Sergei Zhyrnov, respaldó…