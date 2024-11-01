edición general
15 meneos
33 clics

[HEMEROTECA] ¿Fue Trump reclutado, con 40 años, por el KGB?

El exjefe de la inteligencia de Kazajistán, Alnur Mussayev, afirmó en Facebook que Trump fue reclutado por el KGB en 1987, cuando el magnate de 40 años visitó Moscú por 1.ª vez. No es el único exoficial del KGB que dicho lo mismo. Hace varios años, Yuri Shvets, un excomandante del KGB que vive en Washington DC, fue una de las fuentes del libro de Craig Unger, "American Kompromat: cómo el KGB cultivó a Donald Trump, e historias relacionadas de sexo, codicia, poder y traición." Otro exoficial del KGB que vive en Francia, Sergei Zhyrnov, respaldó…

| etiquetas: trump , activo , inteligencia , soviética , rusa
11 4 0 K 180 Hemeroteca
10 comentarios
11 4 0 K 180 Hemeroteca
JanSmite #2 JanSmite
Además, ¿qué posibilidad hay de que tres exagentes de la KGB que han desertado coincidan en afirmar lo mismo de manera independiente? Claro, son espías, nunca se sabe, pero………
0 K 20
Antipalancas21 #5 Antipalancas21 *
De es loco senil te puedes esperar cualquier cosa, ya esta demostrado.
0 K 20
JanSmite #1 JanSmite
Personalmente, no encuentro otra explicación más adecuada a lo que está haciendo Trump.

Relacionadas:

www.meneame.net/story/ex-oficial-inteligencia-alnur-mussayev-afirma-kg

www.meneame.net/story/alegacion-trump-como-activo-krasnov-kgb-1987-ana
0 K 20
#7 surco
#1 Lo que está haciendo Trump es de libro. Sabe que su rival es China, y quiere atraerse a Rusia ( tiene frontera y materias primas) y a India ( rival potencial) .
Europa ya no le sirve geostrategicamente, cree que es una casa de putas y que le puede servir para atraer se a Rusia.

Otra cosa es que lo esté haciendo de una forma zafia y no muy adecuada en política internacional.
En cuanto a agente de la KGB? Si, tiene pinta de haber sido siempre comunista
1 K 30
ewok #9 ewok
#7 Siempre xD
0 K 11
HeilHynkel #10 HeilHynkel
Empiezo a pensar que los NATOntados se creen de verdad que Trump es un agente de Putin.

No sabes que no busques maldad tras lo que se puede explicar por la mera estupidez (de Trump y sobre todo los que le votan)
0 K 19
#3 Barriales
No tengo ninguna duda.
1 K 17
#4 mam23
Trump es facilmente sobornable con dos buenas carretas.
1 K 16
#8 diprosio
Es lamentable que un malhechor pueda caer por este tipo de desprestigios (merecidos o no) y no por lo que hace. Que si defrauda a hacienda, que si ordena redadas racistas, que si corrompe menores, que si ordena ejecuciones extrajudiciales... no importa lo malo que haya hecho, pero si descubrieran que lo ha hecho por las razones equivocadas, ¡ay!.
0 K 9
hakcer_dislexico #6 hakcer_dislexico *
Al zanahorio le pusieron un par de prostitutas a sueldo del kgb y alguna camara oculta en la habitacion y le estan haciendo lo mismo que le hacia el mosad con epstein, fijo ...
0 K 7

menéame