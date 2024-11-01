edición general
7 meneos
5 clics
[HEMEROTECA] Cuando los espectadores de Fox News cambian a CNN, sus opiniones también cambian, según un estudio [Ing]

[HEMEROTECA] Cuando los espectadores de Fox News cambian a CNN, sus opiniones también cambian, según un estudio [Ing]

Los espectadores acérrimos conservadores de Fox News que pasaron un mes sintonizando CNN informaron de un cambio generalizado en sus opiniones políticas, hasta que volvieron a ver Fox. Tras 4 semanas viendo la CNN en sept. de 2020, los espectadores habituales de Fox News seguían siendo firmemente conservadores. Sin embargo, según el estudio, se mostraban más favorables al voto por correo, menos propensos a creer que el candidato demócrata Joe Biden quería desfinanciar la policía y tenían una opinión menos positiva del entonces presidente Trump…

| etiquetas: fox , cnn , noticias , manipulación , miedo , incertidumbre , duda
7 0 0 K 69 Hemeroteca
7 comentarios
7 0 0 K 69 Hemeroteca
JanSmite #1 JanSmite
Relacionadas:

www.meneame.net/story/multimillonarios-compran-cada-vez-mas-medios-rie

www.meneame.net/story/negocio-noticias-roger-senserrich-roger-senserri

Y por eso aquí tenemos a una (ultra)derecha financiando a pseudomedios que mantienen a la gente asustada y cabreada con mentiras.
2 K 44
#2 harverto
La diversidad de fuentes genera reflexión.
La unicidad, obediencia.
2 K 37
tul #3 tul *
fox es propiedad de rupert murdoch, este monton de mierda seca mas nazi que hitler tb es el dueño de los tabloides britanicos como thesun y newsoftheworld que se dedicaban a seguir y espiar los buzones de voz de cualquiera que consideraran mediatico incluidas victimas de secuestros y sus familiares y allegados .
0 K 13
MoñecoTeDrapo #4 MoñecoTeDrapo *
Técnica Ludovico IRL
0 K 11
Expat_Guinea_Ecuatorial #6 Expat_Guinea_Ecuatorial
Y al reves tambien pasaria, se ve que acaban de descubrir el poder los medios de manipulacion
0 K 11
kumo #7 kumo
Quién iba a pensar que la diversidad de fuentes y opiniones daría como resultado gente más crítica...

Qué sorpresa eh, burbujeame?
0 K 8

menéame