[HEMEROTECA] Cuando los espectadores de Fox News cambian a CNN, sus opiniones también cambian, según un estudio [Ing]

Los espectadores acérrimos conservadores de Fox News que pasaron un mes sintonizando CNN informaron de un cambio generalizado en sus opiniones políticas, hasta que volvieron a ver Fox. Tras 4 semanas viendo la CNN en sept. de 2020, los espectadores habituales de Fox News seguían siendo firmemente conservadores. Sin embargo, según el estudio, se mostraban más favorables al voto por correo, menos propensos a creer que el candidato demócrata Joe Biden quería desfinanciar la policía y tenían una opinión menos positiva del entonces presidente Trump…