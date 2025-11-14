¿Por qué los multimillonarios compran cada vez más medios? ¿Es un riesgo para la democracia?

La acumulación de poder en grandes fortunas amenaza la democracia y la transparencia. “La persona más rica del mundo posee X. La familia del segundo Paramount, a su vez es dueña de CBS y podría pronto controlar Warner Bros, propietaria de CNN. El tercero es dueño de Facebook, Instagram y WhatsApp. El cuarto es propietario de The Washington Post y Amazon MGM Studios. Otro es dueño de Fox News, The Wall Street Journal y The New York Post”. “Si eres un multibillonario, puedes ver la democracia como una amenaza potencial para tu patrimonio neto".
Y de hecho, son las mayor amenaza para la democracia y la paz.
Gulags para todos. Especialmente para los 3 de esa foto.
