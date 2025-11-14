edición general
¿Por qué los multimillonarios compran cada vez más medios? ¿Es un riesgo para la democracia?

La acumulación de poder en grandes fortunas amenaza la democracia y la transparencia. “La persona más rica del mundo posee X. La familia del segundo Paramount, a su vez es dueña de CBS y podría pronto controlar Warner Bros, propietaria de CNN. El tercero es dueño de Facebook, Instagram y WhatsApp. El cuarto es propietario de The Washington Post y Amazon MGM Studios. Otro es dueño de Fox News, The Wall Street Journal y The New York Post”. “Si eres un multibillonario, puedes ver la democracia como una amenaza potencial para tu patrimonio neto".

calde #1 calde *
Los millonarios, multimillonarios, y muchomillonarios son siempre un peligro para la democracia, no sólo cuando compran medios.

Y de hecho, son las mayor amenaza para la democracia y la paz.
Supercinexin #2 Supercinexin
Evidentemente es un riesgo para la democracia y para la población civil. De ahí que países serios, como la República Popular China, no permitan que cualquier marrano privado, con sus trillones, se compra una televisión para soltar todas las mentiras que se le pongan en la punta del nardo. Y ese es uno de los motivos de que la llamen "dictadura". De que la llamen "dictadura" los ricos occidentales en sus medios, claro, jajaj no son listos ni na los hijos de puta.

Gulags para todos. Especialmente para los 3 de esa foto.
#3 eipoc
#2 esos a Siberia a trabajos forzados para el resto de sus vidas.
Pertinax #4 Pertinax *
#2 ¿Podrías mostrarnos información de medios chinos sobre, por poner un mero ejemplo, condenas a muerte en un país serio como China durante 2025?

Quedo a la espera. Gracias.
