Los hechos son crudos: Europa debe abrir la puerta a los inmigrantes o enfrentarse a su propia extinción [EN]

Los hechos son crudos: Europa debe abrir la puerta a los inmigrantes o enfrentarse a su propia extinción [EN]

En la nueva novela del siempre clarividente Ian McEwan, What We Can Know, ambientada dentro de 100 años, la potencia global dominante es Nigeria, uno de los pocos países que todavía hoy tiene una tasa de fertilidad muy por encima del nivel de reemplazo. Quienes se obsesionan con el exceso de población están luchando contra una función matemática. La población mundial seguirá aumentando durante un tiempo, antes de experimentar una drástica caída, en gran medida debido al impulso demográfico.

Andreham
Lo que tiene que hacer no Europa, sino el puto planeta entero, es dejar de separar a la gente en putos países.

Literalmente no sirve para nada.

En ese caso nos daría igual si hay 6 billones, 8 billones, 10 billones o 5 billones de personas. Viviría la gente donde tenga que vivir para currar de lo que tenga que currar, y punto.

#6 Quaid
#4 con lo bien que estarías tú en áfrica

#2 BoosterFelix
Dragstat, como sigas así, cualquiera va a pensar que eres un clon mío.

#5 Quaid
el destino de europa es ser africanizada.

Pertinax
Y eso es así.

SMaSeR
En la tasa de natalidad española ya están incluidos todos los extranjeros con papeles que residen aquí. Ellos tampoco ayudan a aumentarla ya que tienen el mismo problema "desconocido" que el resto cuando ya son generaciones nacidas aquí, aunque vengan de la miseria teniendo 4 o 5 hijos en 2 generaciones o menos ya están como nosotros.

Si esta pasando lo nunca visto, gitanos de +35 años sin hijos!!!

cocolisto
"Trump afirmó que la inmigración, entre otros factores, provocará la destrucción de la civilización europea. En realidad, sin inmigración no habrá Europa, ni civilización y no quedará nadie que discuta sobre ello"

Connect
Es más barato traer gente de África para esclavizarla, sabiendo que nunca se les va a dejar integrar ni a ellos ni a sus hijos, que fomentar la natalidad con ayudas en acceso a la vivienda, o larguísimos permisos de maternidad.

Llegará un momento que un país será el primero en empezar a pagar por hijo. Dar una paga vitalícia por cada hijo de manera que padre o madre tenga como trabajo remunerado cuidar ese hijo.

#9 Cincocuatrotres
Parece la constatación de una derrota en la que nuestros dirigentes no han hecho nada, porque no han hecho nada?

SMaSeR
RBU para todo español hasta los 16 años. A este paso, cuando toque hacer algo urgente de verdad, esto que propongo ahora parecerá una tonteria al lado de lo que haya que hacer para no gripar el pais. Da igual que vengan todos los extranjeros del mundo, increíblemente, la tasa de natalidad sigue bajando.

"Se calcula dividiendo el número total de nacimientos entre la población total (hombres y mujeres de todas las edades) y se multiplica por 1.000."... y no paramos de aumentar población....., algo pasa xD.

Además tampoco entiendo como puede dar el mismo resultado la TFB y la TGF xD.


menéame