Hazte Oír se querella contra Zapatero en la Audiencia Nacional por "apuntalar" la operativa internacional de la organización narcoterrorista de Maduro

La organización Hazte Oír, que ejerce la acusación popular en los procedimientos abiertos en torno al Gobierno --caso Koldo, hidrocarburos, Begoña Gómez, hermano de Sánchez-- ha presentado una querella este domingo en la Audiencia Nacional contra el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero por varios delitos consistentes en "apuntalar" la operativa de la presunta organización narcoterrorista de Nicolás Maduro, el conocido como cartel de los Soles.
| etiquetas: rodríguez zapatero , venezuela , hazte oír , querella , audiencia nacional
Pero a ver, ¿Que ha hecho Zapatero por nosotros?.
-La UME.?
-La Ley Antitabaco?
Si, pero además de la UME y la Ley Antitabaco, ¿Que ha hecho Zapatero por nosotros?.
-El canet por puntos?
-La Ley de Matrimonio Igualitario?
Si, pero además de la UME y la Ley Antitabaco, el carnet por puntos, la Ley del Matrimonio Igualitario, ¿Que ha hecho Zapatero por nosotros?.
-Acabar con el terrorismo de ETA?
-La Ley de Dependencia?.
Si, pero además de acabar con el terrorismo de ETA y la Ley de Dependencia, ¿Que ha hecho Zapatero por nosotros?.
-Mejorar y reforzar nuestras relaciones con China.
Si pero, además...
Por cierto recuerdo a todos estos iluminados que de momento y a falta de pruebas el único partido de que hay pruebas de un gallifante se relacionaba y si iba de vacaciones con un narco es el PP. No vamos a entrar de miembros con carguito en los partidos que se dedicaban a ello.