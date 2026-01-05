Hazte Oír se querella contra Zapatero en la Audiencia Nacional por "apuntalar" la operativa internacional de la organización narcoterrorista de Maduro

La organización Hazte Oír, que ejerce la acusación popular en los procedimientos abiertos en torno al Gobierno --caso Koldo, hidrocarburos, Begoña Gómez, hermano de Sánchez-- ha presentado una querella este domingo en la Audiencia Nacional contra el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero por varios delitos consistentes en "apuntalar" la operativa de la presunta organización narcoterrorista de Nicolás Maduro, el conocido como cartel de los Soles.