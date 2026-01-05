edición general
Hazte Oír se querella contra Zapatero en la Audiencia Nacional por "apuntalar" la operativa internacional de la organización narcoterrorista de Maduro

La organización Hazte Oír, que ejerce la acusación popular en los procedimientos abiertos en torno al Gobierno --caso Koldo, hidrocarburos, Begoña Gómez, hermano de Sánchez-- ha presentado una querella este domingo en la Audiencia Nacional contra el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero por varios delitos consistentes en "apuntalar" la operativa de la presunta organización narcoterrorista de Nicolás Maduro, el conocido como cartel de los Soles.

etiquetas: rodríguez zapatero , venezuela , hazte oír , querella , audiencia nacional
13 comentarios
Comentarios destacados:    
D303 #1 D303
Luego que si la justicia es lenta que si no actúa y expulsa en tiempo y forma a los inmigrantes pero no dejan de molestar. A que esperan para castigar por las querellas sin fundamento?
powernergia #7 powernergia
Aprovecho cuando sale el tema de Zapatero:


Pero a ver, ¿Que ha hecho Zapatero por nosotros?.

-La UME.?
-La Ley Antitabaco?

Si, pero además de la UME y la Ley Antitabaco, ¿Que ha hecho Zapatero por nosotros?.

-El canet por puntos?
-La Ley de Matrimonio Igualitario?

Si, pero además de la UME y la Ley Antitabaco, el carnet por puntos, la Ley del Matrimonio Igualitario, ¿Que ha hecho Zapatero por nosotros?.

-Acabar con el terrorismo de ETA?
-La Ley de Dependencia?.

Si, pero además de acabar con el terrorismo de ETA y la Ley de Dependencia, ¿Que ha hecho Zapatero por nosotros?.

-Mejorar y reforzar nuestras relaciones con China.

Si pero, además...
Shuquel #12 Shuquel
#7 Crear la crisis mundial de 2008 en una tarde tonta
javibaz #2 javibaz
Me imagino que habrán presentado alguna prueba.
a69 #11 a69
#2 No se, no leo in Mundo ni The Objete últimamente pero ahí estarán las pruebas.
#3 pajarolococs
Estoy por votar irrelevante. Ya está bien de dar protagonismo a esta gente
manzitor #8 manzitor
¿No hay un delito para esta lo que hace esta gente?
#5 angar300
Unos grandes patriotas... americanos. La imbecilidad, como el universo, no tiene límites.
camvalf #13 camvalf
A ver en que quedamos. No hace mucho en un panfleto de esos que llaman periódicos leí que el invasión de Venezuela y la detención de maduro habían echado por tierra un plan de zapatero para sustituirlo por la que ahora es la que manda por obra y gracia de TACO. Y ahora estos babayus indican que apuntalo la operativa de maduro.
Por cierto recuerdo a todos estos iluminados que de momento y a falta de pruebas el único partido de que hay pruebas de un gallifante se relacionaba y si iba de vacaciones con un narco es el PP. No vamos a entrar de miembros con carguito en los partidos que se dedicaban a ello.
berkut #4 berkut
Los representantes de Trump en españistan haciendo su trabajo
#6 HangTheRich
Hazme Reir
gale #9 gale
Hazme Reír, una vez más lo consigue.
Spirito #10 Spirito
¿Pero cómo se permite que ésta gentuza ultraderechista abuse de la Justicia de esa manera?
