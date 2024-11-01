“Hay un pico de psicosis en mujeres en torno a la menopausia, del que no se habla por el estigma”

En un tiempo en que las enfermedades mentales avanzan como una epidemia silenciosa, un pequeño grupo de científicos está cambiando el modo en que entendemos la mente humana. Al frente de este movimiento se encuentra Liliana Galindo, psiquiatra, fundadora del Cambridge Psychedelic Research Group. Con voz serena pero firme, Galindo defiende una nueva forma de abordar el sufrimiento psíquico: no como una guerra de fármacos contra síntomas aislados, sino como una intervención quirúrgica en el corazón emocional de la persona.