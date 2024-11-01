edición general
“Hay un pico de psicosis en mujeres en torno a la menopausia, del que no se habla por el estigma”

"Hay un pico de psicosis en mujeres en torno a la menopausia, del que no se habla por el estigma"

En un tiempo en que las enfermedades mentales avanzan como una epidemia silenciosa, un pequeño grupo de científicos está cambiando el modo en que entendemos la mente humana. Al frente de este movimiento se encuentra Liliana Galindo, psiquiatra, fundadora del Cambridge Psychedelic Research Group. Con voz serena pero firme, Galindo defiende una nueva forma de abordar el sufrimiento psíquico: no como una guerra de fármacos contra síntomas aislados, sino como una intervención quirúrgica en el corazón emocional de la persona.

Joder... Nuevo miedo desbloqueado :shit:
Que dice esta señora si para muchas mujeres es una liberación :palm:
#2 habalaste alguna vez con una señora?
Porque sinceramente no lo parece...
#4 Muchos de los que comentan en MNM no han hablado con una mujer más a allá de su círculo familiar o que no cobre por ello.
#6 lo sé, soy mujer y llevó muchos años aquí estos ojos vieron cosas que no creerías :palm:
#6 Realmente inaceptable este comentario, es sencillamente asqueroso.
#2 yo no habalasto con nadie :troll:
Para algunas mujeres es una liberación porque dejan de tener algo que las atormenta durante decadas que es la regla y comienza una época nueva donde pueden vivir la vida de otra manera más relajada y disfrutar más de las cosas, sin tanta presión de la reproducción y de todo eso.
Se producen algunos cambios en ellas que algunas sufren más que otras.
#5 es por eso que en vez de citar mi comentario te citas a ti mismo, para no hablar con nadie?
#9 me equivoque con la almohadilla como tu escribiendo estamos empate :troll:
No shit.  media
Menos aún se habla de la pitopausia... :foreveralone:
#7 por el amor de Dios!!!
Por qué? Pero por qué hay que mencionar las pililas aquí?
Es que da igual lo que sea, si no sacáis a relucir que tenéis una aunque no venga a cuento no quedáis contentos.
Psicosis, picores y calenturas 8-D
