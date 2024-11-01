Hay un motivo por el que Mercadona está eliminando las pescaderías: a los millennials nos aterra pedir pescado

"Dame cuarto y mitad de almejas y ese jurel que tiene los ojos tan brillantitos". Esa frase, que bien podía haber dicho mi madre o mi abuela (femenino no genérico), no la voy a pronunciar jamás. Ni yo, ni mi hermana ni seguramente nadie de mi generación. Somos millennials y no hacemos un diagnóstico tan concienzudo del estado de un pescado que probablemente sin etiqueta no sabríamos reconocer. Mercadona lo sabe y ha movido ficha: desde este año ha cambiado su sistema de pescadería para dejar atrás, o al menos reducirlo a la mínima expresión, l
- La pescadería de Mercadona es una puta mierda. Mejor la de Eroski o Alimerka.
- La puta vieja que siempre me toca a mí y pide 50 kilos de bocartes y que se los limpien de uno en uno (obviamente, solo hay una persona en la pescadería) o la que se compra medio Cantábrico y tengo que estar esperando 45 minutos para pedir dos rodajas de bonito (lo cierto es que esto me pasa en otras pescaderías porque a la de Mercadona ni me acerco)
Me sigue fascinando el éxito que tienen esos supermercados, cuando en cualquier otro sitio la calidad básica ya es bastante superior, a igualdad de precio o más barato.
Habla por ti.