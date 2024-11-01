edición general
2 meneos
48 clics

Hay un motivo por el que Mercadona está eliminando las pescaderías: a los millennials nos aterra pedir pescado

"Dame cuarto y mitad de almejas y ese jurel que tiene los ojos tan brillantitos". Esa frase, que bien podía haber dicho mi madre o mi abuela (femenino no genérico), no la voy a pronunciar jamás. Ni yo, ni mi hermana ni seguramente nadie de mi generación. Somos millennials y no hacemos un diagnóstico tan concienzudo del estado de un pescado que probablemente sin etiqueta no sabríamos reconocer. Mercadona lo sabe y ha movido ficha: desde este año ha cambiado su sistema de pescadería para dejar atrás, o al menos reducirlo a la mínima expresión, l

| etiquetas: mercadona , pescadería , retirada , pescado , milenials
2 0 5 K -14 actualidad
9 comentarios
2 0 5 K -14 actualidad
HeilHynkel #2 HeilHynkel
No sé si es coña por el día que es pero yo no compraría pescado en Mercadona por dos motivos:
- La pescadería de Mercadona es una puta mierda. Mejor la de Eroski o Alimerka.
- La puta vieja que siempre me toca a mí y pide 50 kilos de bocartes y que se los limpien de uno en uno (obviamente, solo hay una persona en la pescadería) o la que se compra medio Cantábrico y tengo que estar esperando 45 minutos para pedir dos rodajas de bonito (lo cierto es que esto me pasa en otras pescaderías porque a la de Mercadona ni me acerco)
3 K 52
Supercinexin #8 Supercinexin
#2 El primer motivo es más que suficiente. Sí, es una puta mierda. Y sí, la del Consum, o la del Hipercor, o la del barrio mismamente, ni puntos de comparación con la mierda del Mercadona.

Me sigue fascinando el éxito que tienen esos supermercados, cuando en cualquier otro sitio la calidad básica ya es bastante superior, a igualdad de precio o más barato.
0 K 16
#6 endy *
Artículo que va sobre el retraso mental, incluyendo el de la autora :troll:
1 K 14
elsnons #7 elsnons
Cada vez se comparte más la vivienda , vivimos juntos pero no revueltos se alquilan habitaciones y las más el dinero no llega para pescado fresco consumiendo más platos preparados que nos llevamos a la habitación o pedimos a globo. Una tendencia cada vez más visible en las grandes urbes.
0 K 11
pedrobotero #1 pedrobotero
Terrorífico y dificilisimo acercarse al puesto de la pescadería, quitar número, esperar tu turno y pedir!!!
0 K 10
EsUnaPreguntaRetórica #3 EsUnaPreguntaRetórica
a los millennials nos aterra pedir pescado

Habla por ti.
0 K 10
Jonesy #5 Jonesy
Ellos sabrán la cantidad de pez qu tiran a la basura cada dia
0 K 9
NATOstrófico #9 NATOstrófico *
MERCAPLASTICO
0 K 9
#4 Kuruñes3.0
El millenial medio es gilipollas, de der cierta tal cosa.
0 K 7

menéame