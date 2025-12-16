[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] Carl Wieman, Nobel de Física, pionero cuántico, asesor en educación del presidente Obama - ¿Algún consejo a bote pronto? Debemos planificar los cursos, los trabajos, nuestras vidas...Para dejar espacio regularmente y preguntarnos cómo lo estamos haciendo y qué mejorar. - Anotado. - Y eso supone que hay que examinar al profesor y si falla, suspenderlo, como al alumno...
¿ Sois de comprensión lectora 0?
¿ Nivel de pensamiento blanco o negro tipo fascismo ?
Si los niños mantienen la ilusión innata de aprender van a aprender mucho más que al que se le obliga a estudiar amargados. El contenido, me importa poco como padre, porque confío en los profesionales que hay para eso en los centros educativos que elíjo para ellos.
Ingenieros del futuro con fisica nula, pero una base de historia clasica del copon
La noticia dice examinar las capacidades del profesor, porque si, hay muchos profesores que no se han "renovado " en conocimientos en su vida o ni tienen interes en hacerlo, y eso va a perjudicar la educacion de tus hijos y nuevas generaciones..
El contenido y la calidad de la educacion como padre, te deberia importar.
Desprestigiar la importancia del contenido sólo alienta a generar analfabetos, porque la curiosidad está bien pero no siempre lleva a aprender cosas que merezcan la pena.
Pero tranquilo cuando los tengas en los últimos años del instituto y veas que no saben nada, pero que son muy curiosos, acuérdate de lo que decías.
Pero te lo repito, acuérdate los últimos años del instituto cuando no sean capaces de entender un texto básico, hacer operaciones básicas, porque todo fue abp y pda.
A mí hijo mayor los inútiles que tenía como profesores convirtieron su formación en un puto infierno. Y yo como padre colaborando a joderle la vida al chaval, por qué lo decía el profe.... con los otros dos aprendí y lo hice de otra manera.
Se les dan muchos contenidos inútiles para la vida cotidiana. Se obvian los que si serían interesantes.
Se les dan recetas a problemas que no tienen, y se les exigen cosas que por su nivel mental aunes pronto para que la gran mayoría comprenda sin sufrimiento.
Esa es la realidad.
Lo entendí el día que si clases a adultos y aprendieron a resolver ecuaciones hasta sistemas en 12 clases. Cosa que en secundaria te lleva 3 años y que aún así la gran mayoría de la población no acaba haciendo bien.
La realidad, es que con la nula capacidad de atención que tienen las nuevas generaciones y que dan por hecho que todo el conocimiento necesario que tienen que aprender está a golpe de pregunta al chatbot, va a generar unos garrulos muy preocupantes.
Metele contenidos que nos son aplicables en su vida cotidiana, a un nivel mayor del que por su edad mental la mayoría es capaz de procesar con facilidad y acostumbrarlos a obedecer y callar.
A mí me ha interesado saber cómo se aprende.
¿Quién le enseñó el camino?
Muchos colegas brillantes evocan a un profesor que los iluminó; pero yo no tuve esa suerte. Más bien me fascinó el laboratorio: planificar, proyectar, experimentar... Y no tanto la vida académica y las clases.
¿Por qué?
Porque hoy sé que las clases las tiene que dar también el alumno. He reflexionado sobre la educación y en especial la de las ciencias y la tecnología e ingenierías...
Fue asesor del presidente Obama.
Pero sobre todo y mucho antes fui el protagonista, con el equipo, de una carrera apasionante por aprender y descubrir en el laboratorio. Era mucho mejor allí que en la vida académica del aula.
Lo que yo he visto es vocación y dedicación por encima de lo exigible. Clases de apoyo, viajes, excursiones, intercambios con otros países todo por amor a la profesión y con costes muy asumibles gracias al esfuerzo de los profesores… » ver todo el comentario
Si hubiera pagado cuotas mensuales, hubiera tenido un profe de cualquier cosa dando varias materias de las que no es especialista y la dirección del centro le hubiera obligado a subir notas y reducir suspensos.