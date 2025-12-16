edición general
4 meneos
18 clics

“Hay que examinar al profesor y, si falla, suspenderlo como al alumno”

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] Carl Wieman, Nobel de Física, pionero cuántico, asesor en educación del presidente Obama - ¿Algún consejo a bote pronto? Debemos planificar los cursos, los trabajos, nuestras vidas...Para dejar espacio regularmente y preguntarnos cómo lo estamos haciendo y qué mejorar. - Anotado. - Y eso supone que hay que examinar al profesor y si falla, suspenderlo, como al alumno...

| etiquetas: educacion , profesorado , evaluacion , enseñanza
3 1 3 K 22 actualidad
21 comentarios
3 1 3 K 22 actualidad
Comentarios destacados:    
Olepoint #4 Olepoint
Como padre de dos peques en edad escolar considero que si los peques salen del centro con las mismas ilusiones por aprender que cuando entraron , ya es un éxito, el contenido aprendido casi que me importa nada, lo importante, repito, es no quitarles la ilusión innata y natural con la que todos nacemos por aprender.
4 K 51
crycom #6 crycom
#4 Sin contenido aprendido no puedes progresar sólo con ilusión.
1 K 23
Olepoint #8 Olepoint
#6 #7

¿ Sois de comprensión lectora 0?
¿ Nivel de pensamiento blanco o negro tipo fascismo ?

Si los niños mantienen la ilusión innata de aprender van a aprender mucho más que al que se le obliga a estudiar amargados. El contenido, me importa poco como padre, porque confío en los profesionales que hay para eso en los centros educativos que elíjo para ellos.
1 K 18
Don_Pixote #9 Don_Pixote
#8 :popcorn: :popcorn: el contenido no importa

Ingenieros del futuro con fisica nula, pero una base de historia clasica del copon
0 K 8
Olepoint #16 Olepoint
#9 ¿ Dónde he dicho que no importa ? He dicho que a mi no me importa, que me importa que siga con las ganas de aprender. El contenido lo eligen los profesionales, yo como padre ahí ni pincho ni corto.
0 K 8
Don_Pixote #20 Don_Pixote *
#16 pues que te pones a contar tu libro y no tiene nada que ver con la noticia

La noticia dice examinar las capacidades del profesor, porque si, hay muchos profesores que no se han "renovado " en conocimientos en su vida o ni tienen interes en hacerlo, y eso va a perjudicar la educacion de tus hijos y nuevas generaciones..

El contenido y la calidad de la educacion como padre, te deberia importar.
1 K 18
crycom #12 crycom
#8 A lo mejor el que no tiene comprensión lectora eres tú.

Desprestigiar la importancia del contenido sólo alienta a generar analfabetos, porque la curiosidad está bien pero no siempre lleva a aprender cosas que merezcan la pena.

Pero tranquilo cuando los tengas en los últimos años del instituto y veas que no saben nada, pero que son muy curiosos, acuérdate de lo que decías.
0 K 10
Olepoint #15 Olepoint
#12 No he desprestigiado en ningún momento el contenido, eso lo eligen los profesionales seguro mejor que yo, he dicho que no me preocupo por el mismo, que casi me da igual, que el contenido cambia, se actualiza, difiere de un centro a otro, sin embargo lo único que garantiza que un estudiante llegue a donde quiera llegar son las ganas de seguir aprendiendo.
0 K 8
crycom #17 crycom
#15 Deberías preocuparte porque ese contenido les llega y no, no sólo son ganas, son también capacidades y formas de enseñar del docente de turno.
Pero te lo repito, acuérdate los últimos años del instituto cuando no sean capaces de entender un texto básico, hacer operaciones básicas, porque todo fue abp y pda.
0 K 10
#21 Toponotomalasuerte
#8 no pelees, lo has dicho bien claro y perfecto, ni una coma se le puede poner por qué se entiende perfectamente. Pero la borregada se agarra a cualquier basura retorica, como niñatos en el patio de un colegio. Ese es el nivel que está de moda ahora. Ser subnormal y un auténtico hijo de la gran puta ahora es lo más chic.

A mí hijo mayor los inútiles que tenía como profesores convirtieron su formación en un puto infierno. Y yo como padre colaborando a joderle la vida al chaval, por qué lo decía el profe.... con los otros dos aprendí y lo hice de otra manera.
0 K 10
Olepoint #10 Olepoint
#6 #7 Os recomiendo a ambos el fabuloso reportaje -> Slingshot.

www.xatakaciencia.com/tecnologia/slingshot-la-obesion-de-un-hombre-par
0 K 8
#13 daniMate
#6 sin contenidos que puedan comprender , no hay aprendizaje posible

Se les dan muchos contenidos inútiles para la vida cotidiana. Se obvian los que si serían interesantes.
Se les dan recetas a problemas que no tienen, y se les exigen cosas que por su nivel mental aunes pronto para que la gran mayoría comprenda sin sufrimiento.

Esa es la realidad.

Lo entendí el día que si clases a adultos y aprendieron a resolver ecuaciones hasta sistemas en 12 clases. Cosa que en secundaria te lleva 3 años y que aún así la gran mayoría de la población no acaba haciendo bien.
0 K 10
crycom #14 crycom
#13 Es que lso contenidos tienen que poder enterderse y movilizarse, siempre que sea posible, pero otras cosas hay que memorizarlas sí o sí.

La realidad, es que con la nula capacidad de atención que tienen las nuevas generaciones y que dan por hecho que todo el conocimiento necesario que tienen que aprender está a golpe de pregunta al chatbot, va a generar unos garrulos muy preocupantes.
0 K 10
Don_Pixote #7 Don_Pixote
#4 suerte para tus hijos encontrando trabajo en el futuro a base de ilusiones
1 K 18
#11 daniMate
#4 justo la idea es la contraria.
Metele contenidos que nos son aplicables en su vida cotidiana, a un nivel mayor del que por su edad mental la mayoría es capaz de procesar con facilidad y acostumbrarlos a obedecer y callar.
1 K 18
#19 F.c.r *
#4 Como padre y profesor te comento; Hoy en día es complicado, no, lo siguiente... Vivimos en una realidad, una civilización totalmente distinta a cuando nosotros éramos adolescentes, las redes sociales, los móviles esto hace que, vivamos en un mundo donde aprender, la necesidad de crear inquietudes herramientas para crecer como persona, esten en un retroceso constante. Que un niño tenga interés en algo ( que no tenga nada que ver con juegos, youtubers, enriquecimiento rápido, egocentrismo,…   » ver todo el comentario
0 K 10
#3 villarraso1978
Dos colectivos, que no los únicos que muy pocas veces hacen autocritica: profesorado y clase política.
2 K 29
#2 sliana
No te quedes ahí, si el político no cumple, a la calle al momento sin esperar elecciones.
1 K 20
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
¿Cómo se llega a ganar un Nobel?

A mí me ha interesado saber cómo se aprende.

¿Quién le enseñó el camino?

Muchos colegas brillantes evocan a un profesor que los iluminó; pero yo no tuve esa suerte. Más bien me fascinó el laboratorio: planificar, proyectar, experimentar... Y no tanto la vida académica y las clases.

¿Por qué?

Porque hoy sé que las clases las tiene que dar también el alumno. He reflexionado sobre la educación y en especial la de las ciencias y la tecnología e ingenierías...

Fue asesor del presidente Obama.

Pero sobre todo y mucho antes fui el protagonista, con el equipo, de una carrera apasionante por aprender y descubrir en el laboratorio. Era mucho mejor allí que en la vida académica del aula.
0 K 16
#5 tromperri *
Pues no se… como padre de alguien que acaba de empezar sus estudios superiores y que ha llegado hasta ahí siempre en la pública, en la que sigue… solo puedo decir que no puedo estar más contento con todos los miembros de la la comunidad con los que se ha cruzado.

Lo que yo he visto es vocación y dedicación por encima de lo exigible. Clases de apoyo, viajes, excursiones, intercambios con otros países todo por amor a la profesión y con costes muy asumibles gracias al esfuerzo de los profesores…   » ver todo el comentario
0 K 7
#18 daniMate
#5 si has estado en la pública, tú hijo habrá tenido profesores especialista de cada materia y se habrá encontrado con compañeros repetidora, lo que indica que esos profesores son exigentes con el nivel a lo que se pide.

Si hubiera pagado cuotas mensuales, hubiera tenido un profe de cualquier cosa dando varias materias de las que no es especialista y la dirección del centro le hubiera obligado a subir notas y reducir suspensos.
0 K 10

menéame