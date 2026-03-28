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"Hay días que en la cocina somos 11": así viven algunos jóvenes en los macro-pisos compartidos
Se duplica el número de inquilinos que viven con más de cuatro personas mientras los jóvenes asumen precios altos, contratos inestables y hogares cada vez más masificados.
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pobreza
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#2
Pitchford
Si los empleadores tuvieran que ofrecer opcionalmente al trabajador un piso de alquiler al lado del puesto de trabajo, por una limitada fracción del salario, ya verías como montones de empleos se iban de Madrid y Barcelona a sitios con vivienda abundante y barata.
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#3
jonolulu
#2
En otros tiempos les pondrían economato, cine y piscina
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chocoleches
#2
Durante el franquismo, muchas grandes empresas construían promociones de vivienda para sus trabajadores. En Barcelona estaban las casas de la SEAT, que se construyeron en los cincuenta y no resistieron el cambio de siglo por la aluminosis.
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#1
BoosterFelix
Trankis, cuando se hacen mayores de edad también se vuelven defensores del derecho de hacer nacer a sus propias proles en la precariedad, en la pobreza, y en el capitalismo y la monarquía que las causan. No podrán culparos a vosotros de haberles hecho a ellos lo mismo, como vosotros tampoco podéis culpar a vuestros queridos papis.
La naturaleza, pues, el capitalismo y la monarquía lo tienen todo atado, y bien atado, sobre la piedra angular de la cultura de la pobreza y de la defensa del…
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#5
tronxy_x5s
*
Compartir mola!! En el restaurante y en la cafetería también compartes, te limpias tu mismo tu mesa tú mismo te sirves y tú mismo te cobras... Es la evolución... Un piso por persona es de derrochadores...
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