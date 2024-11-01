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Harry Potter y la Piedra Filosofal | Teaser oficial
Comienza una nueva era en Hogwarts. La serie HBO Original 'Harry Potter y la Piedra Filosofal'
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:
harry potter
,
la piedra filosofal
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hbo
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serie
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#4
azathothruna
Meh.
No me gusta por varios motivos
- Clasismo entre magos y muggles (no se ve por que aun les temen)
- Poner a todos los bullies en una casa
- Concentrarse en la perfida albion
- Es la peor construccion de mundo ficticio que he visto.
Lo de los lios de genero de la escritora, son solo un bonus
0
K
18
#1
Tarod
Oh my la que se viene encima...
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K
17
#6
placeres
*
Haters gonna hate.
Han pasado 25 años desde la anterior versión, creo que las nuevas generaciones pueden tener una nueva versión de una historia que consiguió que millones de niños leyeran algo.
Es un libro infantil escrito por una escritora muy limitada, pero hasta las narices que se desprecie esa saga que supuso tantas emociones para mucha gente.
No me interesa mucho , me gustan los nuevos niños más ajustados a mi imagen mental pero poco más,
0
K
11
#7
placeres
#6
ya con un poquito más de humor hubiera preferido una versión gamberra como Balenciaga potter
youtu.be/gtnt84CDP-s?is=dNdxxqed_g4gp103
Esta es la versión del 2026 es interesante como mejora la técnica y lo que se puede sacar con buenas manos y algo de talento
0
K
11
#5
MIrahigos
¿El profesor de las artes oscuras negro y los Weasleys blancos?
Lo siento, pero no, no compro esa inclusión.
0
K
10
#2
CharlesBrowson
remake de otra anglosajonada...no gracias
0
K
7
#3
Adam22
En serio? Ya soy lo suficientemente viejo para que se haga un remake de Harry Potter en formato serie?
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7
comentarios)
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No me gusta por varios motivos
- Clasismo entre magos y muggles (no se ve por que aun les temen)
- Poner a todos los bullies en una casa
- Concentrarse en la perfida albion
- Es la peor construccion de mundo ficticio que he visto.
Lo de los lios de genero de la escritora, son solo un bonus
Han pasado 25 años desde la anterior versión, creo que las nuevas generaciones pueden tener una nueva versión de una historia que consiguió que millones de niños leyeran algo.
Es un libro infantil escrito por una escritora muy limitada, pero hasta las narices que se desprecie esa saga que supuso tantas emociones para mucha gente.
No me interesa mucho , me gustan los nuevos niños más ajustados a mi imagen mental pero poco más,
youtu.be/gtnt84CDP-s?is=dNdxxqed_g4gp103
Esta es la versión del 2026 es interesante como mejora la técnica y lo que se puede sacar con buenas manos y algo de talento
Lo siento, pero no, no compro esa inclusión.