Hantavirus: las diferentes reglas de confinamiento para los pasajeros repatriados según el país [FRA]

El crucero MV Hondius atracó hoy en Tenerife con 147 pasajeros y su tripulación. Tras el desembarco, cada uno descubre que su confinamiento post-hantavirus depende de su nacionalidad. Franceses, ingleses, suizos y holandeses solo tendrán que pasar un reconocimiento y mantener la cuarentena de unos 45 días en sus domicilios, otros como los españoles tendrán que pasar 42 días en aislamiento obligatorio en un hospital militar. El gobierno español ha validado judicialmente la obligatoriedad de esta cuarentena bajo amenaza de sanción.