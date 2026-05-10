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Hantavirus: las diferentes reglas de confinamiento para los pasajeros repatriados según el país [FRA]

Hantavirus: las diferentes reglas de confinamiento para los pasajeros repatriados según el país [FRA]

El crucero MV Hondius atracó hoy en Tenerife con 147 pasajeros y su tripulación. Tras el desembarco, cada uno descubre que su confinamiento post-hantavirus depende de su nacionalidad. Franceses, ingleses, suizos y holandeses solo tendrán que pasar un reconocimiento y mantener la cuarentena de unos 45 días en sus domicilios, otros como los españoles tendrán que pasar 42 días en aislamiento obligatorio en un hospital militar. El gobierno español ha validado judicialmente la obligatoriedad de esta cuarentena bajo amenaza de sanción.

| etiquetas: hondius , hantavirus , cuarentena , confinamiento
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14 comentarios
7 0 0 K 92 actualidad
#5 Joroñas
#4 mmmmm.... En espacio Shengen?? Seguro???
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josde #11 josde
#10 Si alguno se va de su país tendrán que comunicarlo a donde podría estar o ir.
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josde #2 josde
Cada uno en su casa hace lo que quiere, si luego hay problemas ellos se comerán el mojón.
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#3 Joroñas *
#2 El virus no necesita pasaporte para cruzar la frontera.
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josde #4 josde
#3 Pero los que lo portan, si.
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jonolulu #7 jonolulu
#4 Fue anceses, suizos y holandeses no
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josde #8 josde
#7 Pero están ya en una lista bien documentada y con negarles la entrada vale
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jonolulu #10 jonolulu *
#8 ¿Negarles la entrada dónde? ¿En una frontera que no tiene control? Te estás haciendo muchas pajas mentales pero no logras terminar
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sotillo #13 sotillo
#2 Aquí se ha tenido que luchar con dos virus , el del barco y el de la derecha, y este último no atiende a razones
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#12 Pitchford
Por lo menos aquí, parece que hemos aprendido algo de las cagadas con el covid y se están aplicando medidas más serias con este virus en principio menos contagioso. Me parece genial la cuarentena. Así además estos aventureros tendrán más peripecias que contar.
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Veelicus #14 Veelicus
una semana hablando horas y horas de una noticia que no deberia pasar de un pie de pagina... lo que esta pasando es un claro ejemplo de sensacionalismo periodistico y desinformacion.. vaya nivel!
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hexion #6 hexion
No pasa nada, como todos sabemos los virus se autodesactivan al pasar un control fronterizo así que lo que hagan en Francia no nos va a afectar al resto :roll:
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Cehona #9 Cehona
#6 ¿Ya ha hablado Miguel Bosé?
Hasta que Miguel Bosé no dé su opinión sobre el hantavirus estamos hablando sin saber.  media
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CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
Allá ellos
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menéame