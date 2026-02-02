edición general
2 meneos
16 clics
‘Hamnet’ responde algunos de los mayores misterios sobre la vida de Shakespeare, pero hay más: las dudas sin resolver sobre el escritor que “inventó lo humano”

‘Hamnet’ responde algunos de los mayores misterios sobre la vida de Shakespeare, pero hay más: las dudas sin resolver sobre el escritor que “inventó lo humano”

“Si algún autor se ha convertido en un dios mortal, es sin duda William Shakespeare”. Estas palabras de Harold Bloom explican hasta qué punto la figura del dramaturgo inglés es clave en la historia de la literatura. Autor de obras maestras como Hamlet, Romeo y Julieta, Macbeth o La tempestad, hay quienes consideran que nadie ha logrado alcanzar una mezcla semejante de belleza y profundidad en sus textos. Por eso, Bloom le reconocería un peculiar mérito que ejemplifica lo importante que es su obra: “La invención de lo humano”.

| etiquetas: cultura , escritura , hamlet
2 0 1 K 26 cultura
4 comentarios
2 0 1 K 26 cultura
#1 j-light
"inventó lo humano" dice...me parto y me mondo.
1 K 30
themarquesito #3 themarquesito
#1 No eres el único. Difícil es buscar algo más humano que las obras de Aristófanes, que anteceden a Shakespeare dos milenios. Por no hablar de que el bardo de Avon no inventó ni sus propias obras (todas proceden de otros elementos de obras literarias publicadas).
0 K 20
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
mucho lerele y mucho marketing para intentar controlar la hegemonia cultural anglosajona, pero como les dijo el sabio "no tenéis lengua para escribir un Quijote"
1 K 19
Kyoko #4 Kyoko
Tres primeros comentarios que no es para tanto. Enfin, entre xenofobia politicamente correcta y paletismo patrio. La literatura no es una competición...
Sobre que no se sabe mucho, es bastante mito. Se sabe mas de él que de la gran mayoría de los autores de la época. Si algunos puntos de su vida personal son algo desconocidos es lo normal para gente de su clase social y siglo. Quizás fue mala suerte que no dejase descendientes directos (la última fue una nieta) y la documentación familiar se…   » ver todo el comentario
0 K 10

menéame