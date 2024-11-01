Hamas acepta parcialmente el plan de paz de Trump y pone en problemas al genocida Netanyahu

Dos días antes de que venciera el ultimátum emitido por el presidente estadounidense Donald Trump, el grupo islamista Hamas respondió este viernes con un comunicado a la propuesta de "plan de paz" de Trump y Netanyahu, un plan de colonización bajo tutela imperialista que sellaría el genocidio en la Franja de Gaza y que enterraría toda aspiración de autodeterminación palestina. La respuesta de Hamas, que en la retórica parece aceptar los términos del acuerdo, en realidad pone suficientes reparos como para meter en problemas a Netanyahu.