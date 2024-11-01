edición general
Hamas acepta parcialmente el plan de paz de Trump y pone en problemas al genocida Netanyahu

Dos días antes de que venciera el ultimátum emitido por el presidente estadounidense Donald Trump, el grupo islamista Hamas respondió este viernes con un comunicado a la propuesta de "plan de paz" de Trump y Netanyahu, un plan de colonización bajo tutela imperialista que sellaría el genocidio en la Franja de Gaza y que enterraría toda aspiración de autodeterminación palestina. La respuesta de Hamas, que en la retórica parece aceptar los términos del acuerdo, en realidad pone suficientes reparos como para meter en problemas a Netanyahu.

#1 Grahml *
Netanyahu debería ser juzgado y encarcelado.
Torrezzno #4 Torrezzno
Pax trumpiana
keizal #14 keizal *
#3 imaginateca
Meter en problemas a Netanyahu...
Alguien no se ha enterado de quién va perdiendo el conflicto.
fofito #5 fofito
#3 Netanyahu.

Ahora mismo estará barajando como cojones va ha hacer para contentar a amo anaranjado ,salir de Gaza sin parecer derrotado ,que no se reactive su causa en Israel,y como viajar al extranjero sin que le arresten y le encausen por genocidio .
#7 rehcan69
#5 Creo que también. Los rehenes fueron la excusa para su plan, que siempre fue anexionarse Gaza, pensando que Hamas nunca daría su brazo a torcer. Ahora se le acaba su casus belli en un momento en que su imagen internacional está más deteriorada que nunca y si no abandona Gaza lo estará mucho más.
Battlestar #13 Battlestar
#5 Pues fácil, que parecéis nuevos, en cuanto hayan soltado a los rehenes, dirán que Hamás a roto el alto el fuego cargándose a un soldado en un punto de control en mitad del desierto, o que ese carrito de helados abandonado hace meses es en realidad una base terrorista donde acumulan armas para atentar de nuevo, y continua con su invasión tranquilamente.

Que si me equivoco pues ojalá me equivoque y tenga que pedirte disculpas, pero lo veo como lo más probable.
QRK #6 QRK
#3
#8 imaginateca
#6 Qué va. Yo (como tú) estoy muy tranquilo en España. ;)
QRK #9 QRK
#8 No hablo de tranquilidad. Hablo de enterarse de las cosas. :-P
#11 imaginateca
#9 Ah. En ese caso, además de Hamas, tú.
#10 peletes
El enlace no va bien
SegarroAmego #12 SegarroAmego
En tutela imperialista dejé de leer. Menudos panfletos de mierda que leéis
