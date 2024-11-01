edición general
Halloween: los exorcistas publican un decálogo de avisos que «desenmascaran su realidad oculta»

Halloween: los exorcistas publican un decálogo de avisos que «desenmascaran su realidad oculta»

Dirigiendo su decálogo especialmente a los medios de comunicación, la Asociación Internacional de Exorcistas advierte de que, con Halloween, “la máquina consumista alimenta en todo el mundo una ritualidad global que involucra sobre todo a jóvenes y niños. Pero detrás del juego y la diversión se esconde un proyecto oscuro, de matriz neopagana y satanista, cuyo objetivo es acercar e iniciar a las nuevas generaciones al mundo de las tinieblas”

skaworld #4 skaworld *
La asociación internacional de exorcistas advierte: disfrazarse de diablesa putilla perjudica gravemente a la salud
ingenierodepalillos #1 ingenierodepalillos
Menos mal que están los amigos del padre Damián para abrirnos los ojos.
verocla #2 verocla
Justo eso satanistas gracias a dios
zentropia #3 zentropia
Descalificar la competencia
Veo #5 Veo
Por estas noticias aún merece entrar en meneame!!


Protégeme señor con tu espíritu.

youtu.be/sm_rSKSSK28?si=yvnfWEgByhjRVHSQ
Olepoint #6 Olepoint *
Vamos a ver, 30 años me he estado riendo yo también de esto, hasta que un día te encuentras de sopetón con algo que no esperas y te das cuenta que se puede ser tan talibán en un lado como en el otro, la verdad suele estar en un término medio.
