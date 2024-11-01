Halloween: los exorcistas publican un decálogo de avisos que «desenmascaran su realidad oculta»

Dirigiendo su decálogo especialmente a los medios de comunicación, la Asociación Internacional de Exorcistas advierte de que, con Halloween, “la máquina consumista alimenta en todo el mundo una ritualidad global que involucra sobre todo a jóvenes y niños. Pero detrás del juego y la diversión se esconde un proyecto oscuro, de matriz neopagana y satanista, cuyo objetivo es acercar e iniciar a las nuevas generaciones al mundo de las tinieblas”