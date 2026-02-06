edición general
7 meneos
17 clics

Hallan un cuerpo donde cayó una mujer a un río al intentar salvar a su perro en Málaga

La aparición de un cuerpo en la zona donde el pasado miércoles cayó una mujer a un río en Sayalonga (Málaga), en pleno temporal, puede ser la primera víctima mortal de la borrasca Leonardo que, aunque debilitada, sigue causando estragos, con nuevos desalojos, cauces al límite, muchos daños, especialmente en Andalucía

| etiquetas: mujer , perro
5 2 0 K 68 actualidad
10 comentarios
5 2 0 K 68 actualidad
Comentarios destacados:    
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
He de decir, que Juanma no está pareciendo del PP.

Está dando la cara, no está de tragos mientras muere gente, y desde el minuto 1 han estado preparando y trabajando para minimizar las víctimas.

Que haya alguna puede ser inevitable, pero comparado con lo de Valencia, la gestión está siendo muy buena y demuestra que se podrían haber evitado muchas víctimas con una gestión adecuada.
2 K 28
hazardum #2 hazardum *
#1 Sin quitarle méritos, porque puede que lo hubiera hecho igual, y con lo del tren también ha actuado bien, que haya pasado lo de Mazón hace que ahora mismo todo el mundo se tenga que poner las pilas con estos temas y no despistarse ni un segundo. Espero que no se olvide con el tiempo, que suele pasar.
4 K 46
DaniTC #3 DaniTC
#1 es el Galardón de la época actual. La figura moderada que contrasta con la agresividad del partido.

Tienen que intentar disimular el extremo centro de sus políticas estatales y como Ayuso es quien alimenta la fiera pues solo queda Bonilla.
0 K 10
Alakrán_ #4 Alakrán_
#1 Decirte, que primero, no es un tipo imbécil y lerdo como la mayoría de la gente del PP. Luego, conoce su tierra, que formas que sirven y que no, aquí Ayuso no duraba ni 5 minutos, como dijo Teresa Rodríguez, no es moderado, es suavón. Para terminar está la experiencia de la Dana en Valencia, que hasta el derechuzo más tonto sabe que con este tema no se juega, si las predicciones salen, se ponen la medalla de la prevención, si no salen la Aetmet es inútil. Win win.
0 K 15
#5 okeil
#1 Está haciendo lo que tiene que hacer, lo mínimo que se puede pedir a un político es "humanidad", pero se ve que en el PP hay pocos que lo entiendan, por lo que Moreno Bonilla está destacando entre ellos, dos veces ya. No obstante, su gestión también tiene sombras.
2 K 26
#6 MPPC
#5 El tuerto es el rey en el país de los ciegos.
0 K 11
#8 pirat
No es que bonilla lo esté haciendo bien, es que lo de mazón no tiene comparación posible.
0 K 9
#9 pirat
Aunque me frían... con el odio que destilan los mascotistas hacia los humanos, a mí aquí me desean la muerte... implica que muchos no hubieran arriesgado su vida para ayudar a un congénere, aunque hubiera sido un niño.
0 K 9
hazardum #10 hazardum
#9 Cada uno se arriesgara la vida con lo que esa persona considere. En cualquier caso, si alguien se arriesga la vida por un niño ya sea suyo o no, aquí nadie pondría objeciones (yo ninguna) y seria un heroe, pero si alguien arriesga la vida por su propio perro porque le quieren, aquí muchos le ponen de gilipollas y estúpido para arriba, aunque yo comprenda que lo hagan.
0 K 8

menéame