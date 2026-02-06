Hallan un cuerpo donde cayó una mujer a un río al intentar salvar a su perro en Málaga

La aparición de un cuerpo en la zona donde el pasado miércoles cayó una mujer a un río en Sayalonga (Málaga), en pleno temporal, puede ser la primera víctima mortal de la borrasca Leonardo que, aunque debilitada, sigue causando estragos, con nuevos desalojos, cauces al límite, muchos daños, especialmente en Andalucía
Está dando la cara, no está de tragos mientras muere gente, y desde el minuto 1 han estado preparando y trabajando para minimizar las víctimas.
Que haya alguna puede ser inevitable, pero comparado con lo de Valencia, la gestión está siendo muy buena y demuestra que se podrían haber evitado muchas víctimas con una gestión adecuada.
Tienen que intentar disimular el extremo centro de sus políticas estatales y como Ayuso es quien alimenta la fiera pues solo queda Bonilla.