Hallan 250 cadáveres y 171 animales en riesgo vital en un criadero clandestino de A Coruña

La Guardia Civil ha desmantelado un criadero de animales clandestino que operaba en la parte trasera del almacén de un local en Mesón do Vento, en el municipio de Ordes (A Coruña), en el que se han encontrado 250 cadáveres y 171 animales en riesgo vital. Se localizaron un total de 250 cadáveres de distintas especies, principalmente perros. Entre los animales con vida había: perros, chinchillas, caballos enanos, gallinas, patos y diversas aves.