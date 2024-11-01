edición general
Hakan Fidan, ministro de Exteriores de Turquía: "Los europeos deben garantizar su propia seguridad" [ENG]

El ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, subrayó el lunes la necesidad de que los europeos garanticen su propia seguridad, calificándola de “una necesidad existencial.” “Como europeos, todos estamos en el mismo barco. Garantizar la seguridad de nuestro propio hogar es una necesidad existencial. No podemos delegar nuestra propia seguridad en los demás" afirmó Fidan en su discurso en una conferencia de embajadores en Lisboa.

azathothruna
Aun los subditos de Cerdogan se consideran Europedos?
Solo por el RECHAZO a la solicitud, deberian considerarse ASIATICOS a mucha honra.
sotillo
#1 Con Rusia y Turquía sería la ostia pero yo le compraría unas cuantas cabezas nucleares a los coreanos y invertiría mucho más dinero en los Miura, para hacerlos más gordos
Spirito
Igual el enemigo no es Rusia, sino EEUU.

Vaya, vaya... ¿Quién podría imaginarlo? :popcorn:
ochoceros
#2 Pues los turcos tienen un buen almacén de armas nucleares yankis.
