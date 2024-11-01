Hakan Fidan, ministro de Exteriores de Turquía: "Los europeos deben garantizar su propia seguridad" [ENG]

El ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, subrayó el lunes la necesidad de que los europeos garanticen su propia seguridad, calificándola de “una necesidad existencial.” “Como europeos, todos estamos en el mismo barco. Garantizar la seguridad de nuestro propio hogar es una necesidad existencial. No podemos delegar nuestra propia seguridad en los demás" afirmó Fidan en su discurso en una conferencia de embajadores en Lisboa.