Las 'hagmar', la temida unidad del Ejército de Israel compuesta solo por colonos: "Tienen carta blanca"

Las 'hagmar', la temida unidad del Ejército de Israel compuesta solo por colonos: "Tienen carta blanca"

Las “unidades de defensa regional" han incrementado el ritmo de los desplazamientos forzosos de palestinos, según denuncia la ONU y soldados israelíes en la reserva

Free_palestine #1 Free_palestine
Pero luego los terroristas son los palestinos :palm:
#3 laruladelnorte
Miles de colonos recibieron del Ejército armas y autoridad para formar unidades militares dentro de sus comunidades, que ejercen ese poder con escaso control. El Estado israelí paga los salarios de las hagmar, que en la práctica operan en paralelo a los batallones regulares.

Mercenarios pagados con licencia para matar.
#7 tobruk1234
#3 Vamos como los piratas y corsarios que atacaban buques españoles con licencia de corso pagada por la Gran Bretaña (la perfida albion)
traviesvs_maximvs #8 traviesvs_maximvs
#3 los mal llamados colonos son tropas paramilitares.
cocolisto #4 cocolisto
Asesinos terroristas sin más. No sé cómo los medios blanquean a estos asesinos con nombres que ellos se ponen en vez de designarlos como lo que son, grupo de terroristas asesinos sionistas.
Supercinexin #5 Supercinexin
Estoy seguro de que si debatimos con ellos, y les demostramos dialécticamente cuán equivocadas son sus ideas, entrarán en razón y acabarán hasta votando a Pedro Sánchez y todo, objetivamente.

Pero la izquierda no para de insultarles, que si colonos, que si nazis, que si asesinos, que si roban tierras... y claro eso no ayuda. Insultar es el recurso del incompetente.

La izquierda, y el pueblo palestino, deberían hacer más autocrítica.
vviccio #6 vviccio
Carta blanca de EEUU y la UE.
Magog #2 Magog
Cuan brutal debe ser la represalia para que entre un fulano en tus tierras, con un arma violentamente, y no puedas defenderte pegandolo dos tiros...

Silo hay que ver, por otra parte, lo que está pasando y lo que están haciendo..
