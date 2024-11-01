edición general
Hackers opositores al régimen de Irán toman TV estatal y transmiten llamado a rebelión

La crisis política y social en Irán ingresó en una fase inédita luego de que un grupo de hackers vulnerara todos los canales de la emisora estatal y transmitiera, de manera simultánea a escala nacional, un discurso de Reza Pahlavi, quien llamó abiertamente a la población a levantarse contra el régimen islámico para provocar un cambio político.El hackeo expuso la vulnerabilidad del aparato comunicacional del régimen y amplificó el impacto simbólico de un discurso que, hasta ahora, circulaba principalmente en el exilio y en plataformas bloqueadas

Hackers opositores, jajajajaja, Mossad.
#2 Asi es, mañana pillaran a alguno y lo colgaran y en la tele saldra la mierda de siempre
#2 Nadie se opone más a Irán que ellos. :roll:
Han sacado al mono de Reza Pahlavi, ahí la han cagado pero bien, no van a ir ni los insurgentes para que no les asocien con semejante ser ridículo y detestable.
#6 Si hubiese "prensa libre" investigarían quienes son los que financian la campaña de este pájaro... el problema es que si investigan demasiado igual encuentran que son los mismos que pagan sus sueldos.
Irán es cutre hasta para eso. Se habla de miles de manifestantes asesinados. No lo busquéis en Diario Red, no está.
#0 Creo que esta información necesita contrastarse. ¿Algún medio más... fiable?
en los buenos tiempos pondrían fotopollas intercaladas en la emisión... In death we are all Robert Paulson
