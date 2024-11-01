Hackers opositores al régimen de Irán toman TV estatal y transmiten llamado a rebelión

La crisis política y social en Irán ingresó en una fase inédita luego de que un grupo de hackers vulnerara todos los canales de la emisora estatal y transmitiera, de manera simultánea a escala nacional, un discurso de Reza Pahlavi, quien llamó abiertamente a la población a levantarse contra el régimen islámico para provocar un cambio político.El hackeo expuso la vulnerabilidad del aparato comunicacional del régimen y amplificó el impacto simbólico de un discurso que, hasta ahora, circulaba principalmente en el exilio y en plataformas bloqueadas