Hacienda responde a los autónomos y niega que el IVA franquiciado sea una obligación europea

La denuncia que la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos presentó el viernes ante la Comisión Europea contra el Gobierno por la negativa a aprobar una exención en el IVA para los autónomos con bajos ingresos carece de base jurídica para el Ministerio de Hacienda. Consultadas por EXPANSIÓN, fuentes del departamento que dirige María Jesús Montero afirman que la transposición de la Directiva, aún pendiente, no conllevará la puesta en marcha de un sistema de IVA franquiciado, puesto que, a su juicio, "no es obligatorio".