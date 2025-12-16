Hacienda responde a los autónomos y niega que el IVA franquiciado sea una obligación europea

La denuncia que la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos presentó el viernes ante la Comisión Europea contra el Gobierno por la negativa a aprobar una exención en el IVA para los autónomos con bajos ingresos carece de base jurídica para el Ministerio de Hacienda. Consultadas por EXPANSIÓN, fuentes del departamento que dirige María Jesús Montero afirman que la transposición de la Directiva, aún pendiente, no conllevará la puesta en marcha de un sistema de IVA franquiciado, puesto que, a su juicio, "no es obligatorio".
| etiquetas: iva , iva franquiciado , autónomos , ue
www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/za
Incumplimiento total de la Directiva (UE) 2020/285: ATA alega que España no ha traspuesto completamente esta directiva, que moderniza y armoniza el régimen especial de exención del IVA para pequeñas empresas (franquicia fiscal). La directiva debía transponerse antes del 31 de diciembre de 2024 y… » ver todo el comentario
Con que nos pusiéramos de acuerdo la mayoría de autónomos para presentarles las trimestral el mismo día, ya verías como se le quita a hacienda las ganas de papeleo.
Desde que obligaron a los autónomos y empresas a comunicarse electrónicamente con la administración ya no es trabajo. Se lo das hecho y lo procesa su ordenador.
Y en cualquier caso es un ejemplo, que tampoco quería llamar a un conflicto laboral a lo bestia, iba mas por acciones reivindicativas.
Que los autónomos tomen alguna medida no lo discuto, pero esa que proponías no tiene recorrido.
Lo importante es que mientras no hagamos algo nos van a seguir choteando.
Pero siempre es mas difícil de convencer a la gente de este tipo de medidas por las repercusiones que tienen que cosas mas simbólicas, como lo que he dicho o presentar todo el mundo información de mas en la declaración o cosas así que obliguen al estado a darse cuenta de que el papeleo nos cuesta dinero a todos.
Artículo 284
1. Los Estados miembros podrán conceder una franquicia del impuesto en relación con las entregas de bienes y las prestaciones de servicios efectuadas en su territorio por los sujetos pasivos que estén establecidos en él y cuyo volumen de negocios anual
… » ver todo el comentario