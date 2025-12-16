edición general
Hacienda responde a los autónomos y niega que el IVA franquiciado sea una obligación europea

Hacienda responde a los autónomos y niega que el IVA franquiciado sea una obligación europea

La denuncia que la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos presentó el viernes ante la Comisión Europea contra el Gobierno por la negativa a aprobar una exención en el IVA para los autónomos con bajos ingresos carece de base jurídica para el Ministerio de Hacienda. Consultadas por EXPANSIÓN, fuentes del departamento que dirige María Jesús Montero afirman que la transposición de la Directiva, aún pendiente, no conllevará la puesta en marcha de un sistema de IVA franquiciado, puesto que, a su juicio, "no es obligatorio".

Pertinax #5 Pertinax
#4 Pues España tiene abierto expediente desde enero. Esa el único país de la UE que no lo ha aplicado.
Ovlak #7 Ovlak *
#5 Será por la transposición de la directiva, no por no aplicar una de sus medidas que precisamente es opcional y que ATA está haciendo pasar por obligatoria. Al igual que miente diciendo que España es el único estado miembro que no aplica el IVA franquiciado intraterritorial. Países Bajos tampoco lo hace, y algunos lo hacen con umbrales infimos como Alemania con menos de 20k euros de facturación y Grecia 10k.
Abcdefghijklm #12 Abcdefghijklm *
#7 Países Bajos sí tiene implementado el régimen de franquicia del IVA (conocido como kleineondernemersregeling o KOR) con menos de 20k, y lo aplica desde hace años (actualizado en 2020 y ampliado en 2025 con la parte transfronteriza UE). España es el único que no lo tiene

www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/za
Pertinax #13 Pertinax *
#7 Países Bajos también lo aplica desde este enero, incluso antes con una ley propia. El umbral sí es opcional.
Abcdefghijklm #14 Abcdefghijklm *
#7 La denuncia de ATA (Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos) presentada el 13 de diciembre de 2025 ante la Comisión Europea se basa principalmente en lo siguiente:

Incumplimiento total de la Directiva (UE) 2020/285: ATA alega que España no ha traspuesto completamente esta directiva, que moderniza y armoniza el régimen especial de exención del IVA para pequeñas empresas (franquicia fiscal). La directiva debía transponerse antes del 31 de diciembre de 2024 y…   » ver todo el comentario
sxentinel #3 sxentinel
Si en vez de llorar por los rincones, nos pusiéramos de acuerdo una sola vez para plantarles cara, mucho cambiaría la cosa.

Con que nos pusiéramos de acuerdo la mayoría de autónomos para presentarles las trimestral el mismo día, ya verías como se le quita a hacienda las ganas de papeleo.
#8 yarkyark
#3 "Con que nos pusiéramos de acuerdo la mayoría de autónomos para presentarles las trimestral el mismo día, ya verías como se le quita a hacienda las ganas de papeleo."

Desde que obligaron a los autónomos y empresas a comunicarse electrónicamente con la administración ya no es trabajo. Se lo das hecho y lo procesa su ordenador.
sxentinel #9 sxentinel
#8 Aun así hasta los ordenadores tienen un limite de capacidad.

Y en cualquier caso es un ejemplo, que tampoco quería llamar a un conflicto laboral a lo bestia, iba mas por acciones reivindicativas.
#10 yarkyark
#9 Si hay algún ministerio en este país con presupuesto y capacidades informáticas ese es hacienda.

Que los autónomos tomen alguna medida no lo discuto, pero esa que proponías no tiene recorrido.
sxentinel #11 sxentinel
#10 Bueno pues los que nos dedicamos al reparto hacemos la de los taxistas, circular a la mitad del limite de las vías un día todos de acuerdo en algún lado y listo.

Lo importante es que mientras no hagamos algo nos van a seguir choteando.
Macnulti_reencarnado #16 Macnulti_reencarnado
#3 o dejar de pagar uno.
sxentinel #18 sxentinel
#16 A ver al final es cuestión de pasta, hay que asumir que como a todo el mundo, nos cuesta dinero protestar.

Pero siempre es mas difícil de convencer a la gente de este tipo de medidas por las repercusiones que tienen que cosas mas simbólicas, como lo que he dicho o presentar todo el mundo información de mas en la declaración o cosas así que obliguen al estado a darse cuenta de que el papeleo nos cuesta dinero a todos.
#6 dclunedo
Si la Directiva supone una subida de impuestos se aplica en cero coma y se indica a voz en grito que viene impuesta por "Europa" (como si allí no estuvieran ellos mismos), Si hay la mínima posibilidad de dejar de ingresar algo se agotan los plazos mientras se estudia cualquier estrategia para conseguir una excepción española.... nada nuevo bajo el sol
Presi007 #1 Presi007
Este límite de facturación, que es el que comparten desde la principal asociación de autónomos del país, serviría para equiparar a España con las exenciones de IVA aplicadas a los trabajadores por cuenta propia de grandes economías europeas como Francia (que lo rebaja a 35.000 euros para los vendedores de servicios), Irlanda o Italia.  media
Pertinax #2 Pertinax *
#1 Prefieren pagar las multas que todo parece indicar que van a caer, porque son más baratas que aplicarlo.
Ovlak #4 Ovlak
#2 ¿Qué multa? La comisión europea se va a limpiar el culo con la denuncia. Se lleva diciendo desde el minuto 1 que la aplicación del IVA franquiciado en el propio territorio era totalmente opcional para los estados.

Artículo 284

1. Los Estados miembros podrán conceder una franquicia del impuesto en relación con las entregas de bienes y las prestaciones de servicios efectuadas en su territorio por los sujetos pasivos que estén establecidos en él y cuyo volumen de negocios anual

…   » ver todo el comentario
BlackDog #15 BlackDog *
Las putas son mas caras año tras año y alguien tiene que pagarlas
Macnulti_reencarnado #17 Macnulti_reencarnado
#15 y hay más puteros.
