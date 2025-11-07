edición general
6 meneos
37 clics
Hacienda permite deducir el IRPF por la cancelación de hipotecas de casas compradas antes de 2013

Hacienda permite deducir el IRPF por la cancelación de hipotecas de casas compradas antes de 2013

Los contribuyentes que adquirieron su casa antes de 2013 y venían aplicando la tradicional deducción por inversión en vivienda habitual, disponen ahora de un nuevo margen para reclamar rebajas en el IRPF. El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), dependiente del Ministerio de Hacienda, ha corregido el criterio mantenido durante años por la Agencia Tributaria y ha determinado que la cancelación del préstamo hipotecario con el dinero obtenido de la venta del inmueble también puede incluirse en la base deducible.

| etiquetas: hacienda , deduccion , vivienda habitual
5 1 0 K 64 actualidad
8 comentarios
5 1 0 K 64 actualidad
mikelx #2 mikelx
Ya, como todo. Los jovenes que se hipotecan hoy que apechuguen, que haybque pagar las desgravaciones de nuestros padres.
2 K 36
Torrezzno #3 Torrezzno
#2 y no tan jóvenes. La mía la compre en 2019
0 K 20
JuanCarVen #4 JuanCarVen
#2 Es mentalidad España 100%, el que venga detrás que se joda.
0 K 12
mikelx #6 mikelx
#5 Solo lod muy ricos e inversores compran al contado. El 98% de os españoles no pueden esperarse a ahorrar lonque vale una casa. Incluso siendo rico es más rentable pedir hipoteca ya que el capital rinde más que lo que cuestan los intereses de las hipotecas.
1 K 26
#1 El_dinero_no_es_de_nadie
Es que la cancelación de la hipoteca es parte del coste de adquirir la vivienda
0 K 20
#5 danifart
#1 no, es un coste opcional en caso de que hagas hipoteca. No se justo ahora pero hasta hace dos días la mayoría de las viviendas se compran al contado, no con hipotecas.
0 K 5
#7 Ingjen *
#5 en serio crees que la mayoría de viviendas se compran al contado? Debo tener amigos pobres porque de treinta o cincuenta personas que conozco con casa, todas con préstamo.
0 K 9
#8 Y_digo_yo
#5 Eso era hasta hace dos días y desde hace cuatro, porque después de la burbuja inmobiliaria se acabó dar hipotecas por el 100% del valor... y como muy pocos tienen para dar una entrada del 20% más gastos, la mayoría de los que compran son gente con muuucha pasta.
0 K 12

menéame