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Qué hacer si un ave se golpea contra la ventana: el gesto más simple puede salvarle la vida
Millones de aves mueren cada año por choques contra cristales invisibles; muchas podrían recuperarse con un protocolo sencillo y adecuado.
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