edición general
4 meneos
95 clics
Qué hacer si un ave se golpea contra la ventana: el gesto más simple puede salvarle la vida

Qué hacer si un ave se golpea contra la ventana: el gesto más simple puede salvarle la vida

Millones de aves mueren cada año por choques contra cristales invisibles; muchas podrían recuperarse con un protocolo sencillo y adecuado.

| etiquetas: aves , golpes , ventana , cristales
3 1 0 K 46 actualidad
3 comentarios
3 1 0 K 46 actualidad
Anfiarao #1 Anfiarao *
A la cazuela!  media
3 K 53
devilinside #3 devilinside
#1 No hay huevos si es una paloma urbana
1 K 21
Pacman #2 Pacman
Y si a la hora abres la caja y el pájaro está kaput, lo puedes enterrar ahí mismo :shit:
0 K 13

menéame