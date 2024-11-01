edición general
Hace tanto frío en Europa que KLM ha tenido que cancelar más de 2.300 vuelos por un motivo simple: anticongelante

Este 2026 ha empezado gélido. En el estado español, el temporal Francis ha hecho que pasemos la noche de Reyes entre nieve, lluvias y frío y en el resto de Europa la cosa no ha sido mejor. A la masa de aire ártico se ha extendido por el continente se ha unido la borrasca Goretti, que ha hecho que la temperatura en Sierra Nevada se desplome hasta los -17 grados, parte de Francia esté en alerta naranja con cortes de electricidad y problemas de movilidad y en varios países de Europa central las fuertes nevadas y el temporal han provocado caos en e

kastanedowski #2 kastanedowski
Spam. No se cancelaron 2.300 vuelos porque se quedaron sin anticongelante.

Segun fuentes como Reuters solo el 6 y el 7 de Enero tuvieron problemas de sumistros pero no se cancelaron 2.300 vuelos por ello...
astronauta_rimador #7 astronauta_rimador
#2 Pero eso no es spam si no noticia errónea no?
kastanedowski #8 kastanedowski
#7 si, tienes razon.
#1 Grahml
Qué alegría no haber estado en ninguno de esos vuelos. Incluso sin cancelaciones siempre me extravían las malestas en cuánto tengo que hacer escala en Schiphol.
AlaarLowe #4 AlaarLowe
Es el cambio climático, que ahora es enfriamiento global.

Según la temporada
tdgwho #5 tdgwho
#4 el cambio climático genera temperaturas extremas, hacia los dos lados.
AlaarLowe #6 AlaarLowe
#5 como toda la vida de dios.
Spirito #3 Spirito
Aquí en Burgos yo me estoy atando las quijás con una pita, para que no castañeen tanto los dientes. :troll:
