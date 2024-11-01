edición general
Lo que hace Albiol, incitar al odio públicamente, es delito, denuncian organizaciones de derechos humanos

Un centenar de personas desalojadas el pasado miércoles del viejo instituto B9 de Badalona,han pasado más de cinco días en la calle, en medio de un temporal de frío y lluvia. Colectivos sociales se movilizan para ofrecer apoyo mientras que los recursos institucionales llegan a cuenta gotas. “Cuando Albiol habla en la radio y TV de 'esta gente' y los trata de delincuentes, está cometiendo precisamente este delito”.

| etiquetas: pp , cataluña , badalona , albiol , racismo
4 comentarios
tul #1 tul
tienen facha-pass y puede delinquir lo que quiera que solo va a ganar votos
#3 Galton
#1 Es que dice lo que quieren hacer sus votantes... que han sido mantenidos en la ignorancia previamente... :wall:
Ainhoa_96 #2 Ainhoa_96
No conozco todas sus declaraciones pero, como no es idiota, dudo que haya sobrepasado la línea de la legalidad con su discurso.

Pero bueno, que lo denuncien en el juzgado y salimos de dudas.
starwars_attacks #4 starwars_attacks
no se puede ocupar y estar de ilegal. Lo siento. Y el legítimo representante del pueblo puede ayudarlos o no según considere. Lo que no puede ser es que se trate como a un dictador al representante elegido en las urnas.
