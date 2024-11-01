Lo que hace Albiol, incitar al odio públicamente, es delito, denuncian organizaciones de derechos humanos

Un centenar de personas desalojadas el pasado miércoles del viejo instituto B9 de Badalona,han pasado más de cinco días en la calle, en medio de un temporal de frío y lluvia. Colectivos sociales se movilizan para ofrecer apoyo mientras que los recursos institucionales llegan a cuenta gotas. “Cuando Albiol habla en la radio y TV de 'esta gente' y los trata de delincuentes, está cometiendo precisamente este delito”.