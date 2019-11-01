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HABLEMOS DE LANGOSTAS — David Foster Wallace

HABLEMOS DE LANGOSTAS — David Foster Wallace

¿Es posible que las generaciones futuras contemplen nuestra producción de comida y nuestras prácticas alimentarias en gran medida tal como ahora contemplamos los espectáculos de Nerón o los experimentos de Mengele? Mi reacción inicial es que una comparación cómo esta es histérica y extrema: y sin embargo me parece que la razón de que me resulte extrema es que yo creo que los animales son menos importantes moralmente que los seres humanos; y cuando se trata de defender una creencia como esta, incluso ante mí mismo, tengo que reconocer que a) tengo un interés egoísta obvio en creerlo, ya que me gusta comer ciertas clases de animales y quiero poder seguir haciéndolo, y b) que no he conseguido articular ninguna clase de sistema ético personal en el que esta creencia sea verdaderamente defendible en lugar de egoístamente conveniente.

| etiquetas: langostas , ética , dieta , filosofía , moral , aninales , especismo
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2 comentarios
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  1. #1 Cuchifrito
    "Intenten imaginar un Festival de la Ternera de Nebraska2 en el que una parte de las celebraciones consistiera en mirar cómo paran los camiones y se conduce al ganado vivo por la rampa y se lo sacrifica allí mismo en el Matadero Más Grande del Mundo o algo así... impensable"

    A tí no te llevó tú abuela a ver la matanza del cerdo creo yo.
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  2. Bhuvaya #2 Bhuvaya
    Los carnívoros intentan no pensar mucho en el tema porque llegan a la conclusión inequívoca de que son partícipes del asesinato y la tortura de seres pacíficos y sintientes. A la mayoría de los seres humanos les repulsa por eso hacen chistecitos y demás truquitos retóricos, a ver si engañan a su cerebro.
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