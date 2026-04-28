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Habla la superviviente del último ataque israelí contra un periodista: "Estaba muy asustada. Se podía ver el coche ardiendo y los dos cuerpos de esos chicos, quemándose vivos"

La fotógrafa libanesa Zeinab Faraj, que sobrevivió al ataque contra su compañera Amal Khalil, relata la terrible espera de horas que tuvieron que afrontar bajo el acoso de los drones hasta el bombardeo final.

| etiquetas: superviviente , último , ataque , israelí , periodista , fuego , chicos
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9 comentarios
60 72 0 K 438 actualidad
ur_quan_master #1 ur_quan_master
Ataque ---> crimen de guerra, asesinato de periodistas.
8 K 80
Fariseo #2 Fariseo
Crueldad máxima, impidiendo el rescate y disparando ambulancias para asegurar que la periodista no sobrevive.
El ejército más moral del mundo...
El periódico con el colaboraba reivindica un estado laico y políticas de igualdad.
Para los que creen que estos psicópatas y sus padrinos, los yankies, defienden a las mujeres, la democracia o los derechos más básicos.
5 K 40
#3 laruladelnorte
Tras la muerte de su reportera, Al Akhbar entrevistó a los informadores de otras televisiones o periódicos que todavía cubren los acontecimientos en el sur del país. El titular fue más que explícito: "¿Quién será el próximo?".

Por desgracia no tardarán mucho en saberlo...
4 K 40
#4 AdreimEdSatsinois *
Leer algunos de los comentarios de la noticia en el inmundo da arcadas. A veces me pregunto cómo podemos permitir que los putos sionistas se salgan siempre con la suya, pero después veo que existe escoria humana como la que escribe esos comentarios, y lo entiendo todo.
3 K 28
#6 noopino
#4 puede ser que tengas razón , pero me suena haber leído que Israel había invertido 60000 efectivos para influir en Internet .
Israel es conocido de siempre en inteligencia .
www.diariosiriolibanes.com.ar/Actualidad/Palestina/Israel-paga-millone.

Aún puedes tener esperanza en tus conciudadanos
1 K 18
#9 AdreimEdSatsinois
#6 Ojalá tengas razón y sólo sean las ratas sionistas dando por culo
0 K 8
#5 noopino
Israel, país creado por los países occidentales.
Seremos recordados en la historia como corresponsables {0x1f613} .
Corrijo! España no tiene que nada que ver, pues no tenía judíos para enviar .
2 K 23
#7 guuilesmiz
#5 no creo que tener judíos tenga nada que ver. Creo que esa fue la excusa para montar esa colonia genocida, porque necesitaban un motivo para la opinión pública, pero realmente eso es una colonia anglosajona y ahora estadounidense. Quieren hacerse con el punto de confluencia entre Europa y Asia para su control de las mercancías, y manejar también el petroleo
0 K 10
#8 euacca
Pero los periodistas que, en Washington, oyeron disparos a lo lejos, esos estaban muy afectados por la traumática experiencia.
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menéame