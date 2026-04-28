Habla la superviviente del último ataque israelí contra un periodista: "Estaba muy asustada. Se podía ver el coche ardiendo y los dos cuerpos de esos chicos, quemándose vivos"

La fotógrafa libanesa Zeinab Faraj, que sobrevivió al ataque contra su compañera Amal Khalil, relata la terrible espera de horas que tuvieron que afrontar bajo el acoso de los drones hasta el bombardeo final.
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El ejército más moral del mundo...
El periódico con el colaboraba reivindica un estado laico y políticas de igualdad.
Para los que creen que estos psicópatas y sus padrinos, los yankies, defienden a las mujeres, la democracia o los derechos más básicos.
Por desgracia no tardarán mucho en saberlo...
Israel es conocido de siempre en inteligencia .
www.diariosiriolibanes.com.ar/Actualidad/Palestina/Israel-paga-millone.
Aún puedes tener esperanza en tus conciudadanos
Seremos recordados en la historia como corresponsables .
Corrijo! España no tiene que nada que ver, pues no tenía judíos para enviar .