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¿Ha vuelto el fascismo?
Últimamente se escucha por todas partes: el fascismo ha vuelto. Quería saber si era cierto. Pero primero tenía mucho que aprender sobre el verdadero significado del fascismo.
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#1
Arkhan
El fascismo nunca se fue, se blanqueó entre el 75 y el 78. Ahora toca pagar las consecuencias de ello.
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#7
Grahml
#1
Sólo hay que recordar la permisividad absoluta de Truman y Churchill al sanguinario franquismo en Postdam mientras Stalin claramente quería eliminarlo:
sociologiacritica.es/2009/10/20/stalin-churchill-y-truman-hablan-sobre
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#2
candonga1
Se había ido?
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#3
reithor
Ha salido del armario, la naftalina apesta en estos días
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#5
Troll_hunter
Aviso a navegantes, este chicco Johnny Harris es un experto en desinformación. Cuidado con este sujeto.
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#4
JackNorte
El sionismo es incluso anterior al fascismo lleva 120 años y es peor porque encima de cometer un genocicio no tiene ninguna sancion ni juicio ni condena.
Asi que seguiran su hoja de ruta y sus formas con el resto de paises. Porque les funciona.
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#6
flyingclown
"The Day the Nazi Died" Chumbawamba
x.com/StalingradolaB2/status/2032846739703566745
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sociologiacritica.es/2009/10/20/stalin-churchill-y-truman-hablan-sobre
Asi que seguiran su hoja de ruta y sus formas con el resto de paises. Porque les funciona.
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