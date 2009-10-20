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¿Ha vuelto el fascismo?

¿Ha vuelto el fascismo?  

Últimamente se escucha por todas partes: el fascismo ha vuelto. Quería saber si era cierto. Pero primero tenía mucho que aprender sobre el verdadero significado del fascismo.

| etiquetas: fascismo , historia , politica , actualidad
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7 comentarios
5 1 2 K 43 politica
Arkhan #1 Arkhan
El fascismo nunca se fue, se blanqueó entre el 75 y el 78. Ahora toca pagar las consecuencias de ello.
8 K 128
#7 Grahml
#1 Sólo hay que recordar la permisividad absoluta de Truman y Churchill al sanguinario franquismo en Postdam mientras Stalin claramente quería eliminarlo:

sociologiacritica.es/2009/10/20/stalin-churchill-y-truman-hablan-sobre
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#2 candonga1
Se había ido?
1 K 36
reithor #3 reithor
Ha salido del armario, la naftalina apesta en estos días
1 K 28
#5 Troll_hunter
Aviso a navegantes, este chicco Johnny Harris es un experto en desinformación. Cuidado con este sujeto.
1 K 22
JackNorte #4 JackNorte
El sionismo es incluso anterior al fascismo lleva 120 años y es peor porque encima de cometer un genocicio no tiene ninguna sancion ni juicio ni condena.
Asi que seguiran su hoja de ruta y sus formas con el resto de paises. Porque les funciona.
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flyingclown #6 flyingclown
"The Day the Nazi Died" Chumbawamba
x.com/StalingradolaB2/status/2032846739703566745
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