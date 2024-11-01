edición general
¿Ha convertido la competencia privada en un espejismo la supuesta mejora del ferrocarril?

Frente a este modelo híbrido de competencia privada sobre infraestructura pública en tensión, la gestión pública integral de Renfe en el pasado demostró ventajas estratégicas que el actual sistema pone en riesgo. La evidencia acumulada y, sobre todo, la fatiga de la red bajo un régimen de austeridad inversora, dibujan un panorama donde la gestión pública integral emerge como el modelo más sólido para garantizar un servicio sostenible, seguro y verdaderamente universal.

#1 Horkid
Esto se parece a la sanidad publico-privada: publico para poner el dinero, privados los beneficios para las empresas. Donde hay empresas de por medio, se pierde dinero en los beneficios que es el objetivo de cualquier empresa; y en un pais donde los partidos mayoritarios son corruptos... Lo mismo que los hospitales privados ahorran en materiales, personal,...las empresas ferroviarias lo mismo. LAs privatizaciones de los servicios publicos provocan muertes.
Barney_77 #2 Barney_77
#1 No, no se parece a eso. Se parece más a que el estado pone las carreteras y no limita el uso a empresas públicas únicamente. Las empresas privadas pagan por uso de las infraestructuras del estado. Es como el transporte terrestre, aéreo o marítimo. Las infraestructuras las pone el estado y cobra por su uso.
Si lo que propones es que únicamente la empresa pública pueda hacer uso de esas infraestructuras, caerías en un error. El estado tiene la competencia de construcción de esas…   » ver todo el comentario
