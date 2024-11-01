¿Ha convertido la competencia privada en un espejismo la supuesta mejora del ferrocarril?

Frente a este modelo híbrido de competencia privada sobre infraestructura pública en tensión, la gestión pública integral de Renfe en el pasado demostró ventajas estratégicas que el actual sistema pone en riesgo. La evidencia acumulada y, sobre todo, la fatiga de la red bajo un régimen de austeridad inversora, dibujan un panorama donde la gestión pública integral emerge como el modelo más sólido para garantizar un servicio sostenible, seguro y verdaderamente universal.
| etiquetas: liberalización del ferrocarril , ferrocarril integramente publico
