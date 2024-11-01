¿Se ha cancelado la película que iba a rodar Woody Allen en Madrid? El director no da señales de vida

El trato era que el cineasta viniera a rodar a la capital de España su film nº51, obteniendo una jugosa subvención si ponía "Madrid" en el título. No es que nos sorprendiéramos mucho al saber el año pasado que Woody Allen había alcanzado un trato de producción para hacer una película en Madrid. Ni siquiera por el hecho de que una condición para ello fuera que este nuevo film (el nº51 que dirigiría el neoyorquino) tuviera que llevar la palabra “Madrid” en el título. Allá por 2008 había sucedido algo semejante con Vicky Cristina Barcelona y la ju