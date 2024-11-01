edición general
5 meneos
59 clics
¿Se ha cancelado la película que iba a rodar Woody Allen en Madrid? El director no da señales de vida

¿Se ha cancelado la película que iba a rodar Woody Allen en Madrid? El director no da señales de vida

El trato era que el cineasta viniera a rodar a la capital de España su film nº51, obteniendo una jugosa subvención si ponía "Madrid" en el título. No es que nos sorprendiéramos mucho al saber el año pasado que Woody Allen había alcanzado un trato de producción para hacer una película en Madrid. Ni siquiera por el hecho de que una condición para ello fuera que este nuevo film (el nº51 que dirigiría el neoyorquino) tuviera que llevar la palabra “Madrid” en el título. Allá por 2008 había sucedido algo semejante con Vicky Cristina Barcelona y la ju

| etiquetas: película , woody allen , madrid , cine , subvención , ayuso , pp
4 1 1 K 40 ocio
9 comentarios
4 1 1 K 40 ocio
Jointhouse_Blues #7 Jointhouse_Blues
El título iba a ser, "El Madrid de Isabel, a tope con israel".
4 K 59
#1 luckyy
Ya podia hacer una peli explicando su postura en el genocidio judío, ya que le gusta tanto mofarse de lo judío
2 K 36
Cehona #9 Cehona
Woody Allen es un anciano más. Ha debido enterarse que Madrid no es una ciudad para gente mayor.
1 K 25
elTieso #6 elTieso
Está mayor, igual ha hincado el pico. :troll:
1 K 22
Sergio_ftv #4 Sergio_ftv
¿Qué dicen sus votantes, que esto es una paguita o, como es habitual, tragaran con lo que hace la amada líder?
0 K 19
Pertinax #8 Pertinax
#3 #4 Woody Allen recibió financiación pública para rodar Vicky Cristina Barcelona (2008). La Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona aportaron conjuntamente 1,5 millones de euros.
2 K 50
emmett_brown #5 emmett_brown
Ufff ese titular rozando el palo jaja.
0 K 13
Priorat #3 Priorat
Wanda Productivos firmó esto... Algún rollo tipo chiringuito de estos que gustan al PP y seguro que no ha pagado nada. Así que al final no se hará, salvo que la comunidad meta la pasta.
0 K 13
#2 jjmf
Entonces ha muerto? Qué lástima.
0 K 7

menéame