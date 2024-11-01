La guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania

VI parte de la serie "El cómo Occidente ha planeado destruir Rusia desde hace siglos". Historia y no Propaganda. Occidente está empeñado en conformar una poderosa coalición mundial económica y militar antirrusa, la histeria antirrusa no termina, pero esa no es una histeria de la población, del verdadero pueblo, del ciudadano de a pie, se trata de una histeria de los gobiernos atlantistas alineados a grandes intereses corporativos que siempre han codiciado apoderarse de las riquezas naturales de Rusia.