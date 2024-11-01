edición general
12 meneos
28 clics
La guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania

La guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania

VI parte de la serie "El cómo Occidente ha planeado destruir Rusia desde hace siglos". Historia y no Propaganda. Occidente está empeñado en conformar una poderosa coalición mundial económica y militar antirrusa, la histeria antirrusa no termina, pero esa no es una histeria de la población, del verdadero pueblo, del ciudadano de a pie, se trata de una histeria de los gobiernos atlantistas alineados a grandes intereses corporativos que siempre han codiciado apoderarse de las riquezas naturales de Rusia.

| etiquetas: otan , ucrania , rusia , guerra , geopolítica , europa , estados unidos
10 2 3 K 105 actualidad
2 comentarios
10 2 3 K 105 actualidad
Supercinexin #1 Supercinexin
Toda la entradilla es correcta.
0 K 19
Lyovin81 #2 Lyovin81
#1 Y nos lleva al desastre a no ser que EEUU reviente de una vez, cosa que no está pasando suficientemente rápido.
1 K 26

menéame