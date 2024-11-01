edición general
La guerra no la perdimos todos: el 'asalto' al consenso histórico sobre el franquismo como estrategia política

El revisionismo que enarbola la ultraderecha sobre la dictadura y la Guerra Civil se entrelaza con el fenómeno en auge de desacreditar y dudar sistemáticamente de las voces de autoridad a pesar de que la historiografía ha llegado a consensos a base de la investigación rigurosa sobre el pasado . Cuatro décadas lleva el catedrático de Historia Contemporánea Julián Casanova formando a generaciones de futuros historiadores desde las aulas de la Universidad de Zaragoza. Casanova, uno de los expertos más reconocidos por sus estudios sobre la Guerra

MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
Lo que perdió la derecha fue la humanidad, es infumable que un tipo cuya familia se benefició del expolio se presente en la charla a decir "todos perdimos la guerra".
#4 NO86
#2 Ni eso. Nunca tuvieron ni humanidad ni vergüenza.
arturios #7 arturios
#4 Eso venía a decir, no se puede perder lo que no se tiene, sólo se quitaron la careta.
#8 Nusku
#2 Cree que mirar para otro lado o repartir culpas al 50% le hace superior moralmente, cuando en realidad solo está lavándose las manos.
Deckardio #9 Deckardio
Mal titular. Los expertos consultados no dicen que "la guerra no la perdimos todos" y de hecho el consenso historiográfico está en que las guerras de corte contemporáneo se pierden siempre, incluidos los agresores, porque la sociedad sale debilitada. Yo he sido alumno de Ángela Cenarro y hay trabajos de investigación que dan la vuelta a la progaganda del régimen, por ejemplo recuerdo uno con el título "Ningún hogar con pan y con lumbre" dándole la vuelta al lema franquist…   » ver todo el comentario
Kantinero #5 Kantinero
En ambos bandos hay víctimas, las del bando perdedor a refugiarse en el extranjero o en el peor de los casos en las cunetas, las víctimas del bando ganador les ponemos estancos, farmacias, administraciones de lotería y un monolito en la plaza del pueblo
Andreham #1 Andreham
Todos perdimos la guerra pero a algunos les ha ido bastante, bastante, bastante mejor que a otros tras la derrota.
#3 NO86
#1 La verdad es que ellos no perdieron la guerra, y además salieron beneficiados.
Andreham #6 Andreham
#3 Ya, eso lo sabe cualquier persona que sepa leer un libro.

Pero el caso es que si quieren vender que "en la guerra del abuelo" "todos" perdieron, pues hay que dejar claro que sí, seguro, ea ea; pero los que en 1939 y hasta 1970 les fue apareciendo mágicamente casas, joyas y dinero fueron a unos pocos.

Y los que desaparecieron y se niegan a investigar dónde pueden estar son sólo de un bando.
oso_69 #11 oso_69
Todos (los españoles en general) perdimos con la guerra. La inmensa mayoría de los españoles padeció la posguerra, salvo los cuatro gerifaltes y los cinco estraperlistas. A eso es a lo que se referían con las jornadas, a los ciudadanos de a pie. A los que perdieron familiares en uno y otro bando. A los que sufrieron los rigores de la posguerra. Al españolito de a pie.

Seguir pensando que la Guerra Civil fue "fachas contra rojos" es una estupidez. Muchísimos combatientes fuero enrolados y movilizados a la fuerza, normalmente en el bando que mandaba en la zona en que se encontraban. Esos perdieron todos la guerra.
Foxdie #10 Foxdie
Julian Casanova no es más que un sectario que adorna sus falacias con palabras bonitas.

Todas las conferencias que le he escuchado sobre la guerra civil siempre acaba justificando a un bando y condenando al otro, omitiendo toda la violencia política ejercida por la izquierda desde el año 31, dicieendo que eso ocurría en todos lados y diciendo que la violencia la empezó la guerra civil, lo cual es de ser subnormal profundo.
