La guerra no la perdimos todos: el 'asalto' al consenso histórico sobre el franquismo como estrategia política

El revisionismo que enarbola la ultraderecha sobre la dictadura y la Guerra Civil se entrelaza con el fenómeno en auge de desacreditar y dudar sistemáticamente de las voces de autoridad a pesar de que la historiografía ha llegado a consensos a base de la investigación rigurosa sobre el pasado . Cuatro décadas lleva el catedrático de Historia Contemporánea Julián Casanova formando a generaciones de futuros historiadores desde las aulas de la Universidad de Zaragoza. Casanova, uno de los expertos más reconocidos por sus estudios sobre la Guerra