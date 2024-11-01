La guerra no la perdimos todos: el 'asalto' al consenso histórico sobre el franquismo como estrategia política

El revisionismo que enarbola la ultraderecha sobre la dictadura y la Guerra Civil se entrelaza con el fenómeno en auge de desacreditar y dudar sistemáticamente de las voces de autoridad a pesar de que la historiografía ha llegado a consensos a base de la investigación rigurosa sobre el pasado . Cuatro décadas lleva el catedrático de Historia Contemporánea Julián Casanova formando a generaciones de futuros historiadores desde las aulas de la Universidad de Zaragoza. Casanova, uno de los expertos más reconocidos por sus estudios sobre la Guerra
Pero el caso es que si quieren vender que "en la guerra del abuelo" "todos" perdieron, pues hay que dejar claro que sí, seguro, ea ea; pero los que en 1939 y hasta 1970 les fue apareciendo mágicamente casas, joyas y dinero fueron a unos pocos.
Y los que desaparecieron y se niegan a investigar dónde pueden estar son sólo de un bando.
Seguir pensando que la Guerra Civil fue "fachas contra rojos" es una estupidez. Muchísimos combatientes fuero enrolados y movilizados a la fuerza, normalmente en el bando que mandaba en la zona en que se encontraban. Esos perdieron todos la guerra.
Todas las conferencias que le he escuchado sobre la guerra civil siempre acaba justificando a un bando y condenando al otro, omitiendo toda la violencia política ejercida por la izquierda desde el año 31, dicieendo que eso ocurría en todos lados y diciendo que la violencia la empezó la guerra civil, lo cual es de ser subnormal profundo.