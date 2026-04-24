edición general
4 meneos
11 clics
La guerra del jamón ibérico se recrudece tras la decisión de Guijuelo de incluir una nueva marca con menor pureza

La guerra del jamón ibérico se recrudece tras la decisión de Guijuelo de incluir una nueva marca con menor pureza

La decisión de la Denominación de Origen Guijuelo de inscribir una nueva figura de calidad entre sus productos ha reabierto la guerra entre los productores por acreditar la pureza racial o el verdadero jamón de bellota. Guijuelo promueve la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Embutidos Guijuelo, una nueva categoría que incluiría al lomo, el lomito, el chorizo y el salchichón. Las otras tres Denominaciones de Origen (DOP) del jamón en España, estiman que no incluye la información exigida por la legislación española en materia de etiquetado,

| etiquetas: indicación geográfica , etiquetado , pureza , marca , ibérico
3 1 0 K 54 actualidad
3 comentarios
3 1 0 K 54 actualidad
javierchiclana #3 javierchiclana
Es muro de pago.
0 K 18
jonolulu #1 jonolulu
A corto plazo igual suben las ventas, a medio y largo es cargarse la marca
0 K 14

menéame