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Bruselas alerta al Gobierno contra la rebaja en las exigencias de calidad del jamón con DOP Guijuelo

La decisión de Guijuelo de permitir la venta de productos de cerdos con solo un 50% de raza ibérica, rebajando así las exigencias de calidad, ha provocado que Bruselas haya lanzado un mensaje de alerta y preocupación al Gobierno ante lo que considera un error. Diego Canga explicó que "desde hace semanas y meses estamos viendo una serie de enmiendas a los pliegos de condiciones y van todas en la misma dirección, que es la de diluir la calidad" y reconoció que "si esto sigue así podemos tener un problema de comunicación y de confianza".

| etiquetas: rebaja calidad , dop guijuelo , consumidores , preocupación , agricultura
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11 comentarios
7 1 1 K 100 actualidad
#1 Pitchford
El jamón 50% ibérico lleva años en el mercado, supongo que no bajo la denominación Gijuelo, sino otras. Si esta denominación quiere competir también, con la etiqueta del color correspondiente, en esta otra categoría intermedia, personalmente no veo ningún problema. Ya me gustaría que se ocupara Bruselas con tanto celo de los contaminantes químicos en los alimentos, por recubrimientos de latas y plásticos en general.
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devilinside #3 devilinside
#1 No puede llevar denominación de origen y debe ir correctamente etiquetado. Los genios de Guijuelo pretenden desvalorizar la denominación de origen
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#4 Pitchford
#3 Pero si quieren hacerlo, es su problema ¿no? Además seguro que seguirán vendiendo también el etiqueta negra 100% ibérico, para quien pueda pagarlo. No veo el problema de verdad. Al menos a mí me afecta cero.
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devilinside #5 devilinside
#4 No pueden hacerlo. Hay una ley estatal sobre denominaciones de origen y la Unión Europea tiene que aprobarlas. Por eso no he dicho en esta noticia que son unos metomeentodo
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#7 Pitchford
#5 Pues si tiene que aprobar Bruselas un cambio de este tipo en los pliegos de condiciones de la DOP, que lo apruebe o lo desapruebe y colorín coloraó este cuento se ha acabaó.
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devilinside #8 devilinside
#7 Ya, supongo que lo que están haciendo ahora es decirle al Gobierno que pase de mandarles ni siquiera la intención de tramitar el cambio, que están muy liados y no tienen tiempo para gilipolleces de ganaderos
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#9 Pitchford
#8 Se van a herniar por decir sí o no. Bueno, ya estamos casi en vacaciones de verano...
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Priorat #11 Priorat *
Al final pasará como lo que ha pasado con la DO Cava, que ya es garantía de mierda.

Y dentro de un tiempo alguien montará una marca Guijuelo 2 con los criterios de calidad que se deberían tener. En este caso Corpinnat.
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a69 #2 a69
Si desde Bruselas ya nos tiene que decir que estamos adulterando el jamón....
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#6 tropezon
#2 Estarán preocupados porque los sobornos pierdan calidad xD
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#10 trasparente
Pero yo no entiendo esta movida. Yo soy cliente online de Señorío de los Pedroches. Ellos en su web tienen ibérico 100% con DOP Los Pedroches. Iberico 100% sin DOP e ibérico 50% solo sin DOP. Lo que no hay es ibérico 50% con DOP:
senoriodelospedroches.com/loncheados-ibericos/
Entiendo que lo que pretende Guijuelo es vender ibérico 50% con DOP Guijuelo. Pero es que, como se puede ver en el enlace, la diferencia del de 100% con y sin DOP es de 1€ a los 100gr. Y, hablando con ellos, me dijeron que es él mismo producto, 100% con o sin DOP, que es marketing.
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menéame