Bruselas alerta al Gobierno contra la rebaja en las exigencias de calidad del jamón con DOP Guijuelo

La decisión de Guijuelo de permitir la venta de productos de cerdos con solo un 50% de raza ibérica, rebajando así las exigencias de calidad, ha provocado que Bruselas haya lanzado un mensaje de alerta y preocupación al Gobierno ante lo que considera un error. Diego Canga explicó que "desde hace semanas y meses estamos viendo una serie de enmiendas a los pliegos de condiciones y van todas en la misma dirección, que es la de diluir la calidad" y reconoció que "si esto sigue así podemos tener un problema de comunicación y de confianza".
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Y dentro de un tiempo alguien montará una marca Guijuelo 2 con los criterios de calidad que se deberían tener. En este caso Corpinnat.
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Entiendo que lo que pretende Guijuelo es vender ibérico 50% con DOP Guijuelo. Pero es que, como se puede ver en el enlace, la diferencia del de 100% con y sin DOP es de 1€ a los 100gr. Y, hablando con ellos, me dijeron que es él mismo producto, 100% con o sin DOP, que es marketing.