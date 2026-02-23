El complejo industrial-militar, o más bien el MICIMATT, como lo definió memorablemente Ray McGovern (complejo militar-industrial-congreso-inteligencia-medios de comunicación-académico- think tanks), es la única válvula de escape para un turbocapitalismo occidental que se encuentra en una situación económica desfavorable y con su credibilidad a dos metros bajo tierra. El nuevo paradigma —caos internacional sin reglas— está ahora al descubierto. Es sumamente pornográficamente depredador: el ethos de Epstein lo captura a la perfección.
- Sobre la unidad histórica de Rusos y Ucranianos (Vladimir Putin): Durante la reciente Línea Directa, cuando me preguntaron por las relaciones ruso-ucranianas, dije que rusos y ucranianos eran un solo pueblo, un todo único. Estas palabras no estaban motivadas por consideraciones a corto plazo ni por el contexto político actual. Es lo que he dicho en numerosas ocasiones y lo que creo firmemente. Por ello, considero necesario explicar detalladamente mi posición y compartir mis valoraciones sobre la situación actual.
- La venida de Rusia y el Nuevo Mundo (RIA Novosti): Rusia está restaurando su unidad - la tragedia del año 1991, esta terrible catástrofe en nuestra historia, su antinatural dislocación, ha sido superada. Sí, por un gran coste, sí, a través de los trágicos eventos de una verdadera guerra
Así que Nietzsche tenía razón, como siempre, ya en 1888. Vivimos los dolores de muerte de la caída occidental posmoderna en el nihilismo. La posverdad, en otra joya poética de (in)justicia, se refleja en la Verdad Social.
Ya en 1870 se repartian africa esos seres llamados colonizadores
Para bien Y PARA MAL, gringos y europedos son como los demos y repugs de gringolandia
Misma basura, diferente basurero
Y lo curioso es que, al menos en este articulo, no se menciona al resto de la tribu colonizadora.
Tengo curiosidad
¿Hay foro de "colonizados" para ir a lloriquear como haces tú aquí?
Dios mío, cuanta inconsciencia, Wolfgang. Así nunca alcanzaréis el IV Reich.
Anglo-sionista, vaya oxímoron.