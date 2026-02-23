edición general
La Guerra en Irán es un punto de inflexión: o prevalece el Imperio anglo-sionista o se fortalece un mundo multipolar

La Guerra en Irán es un punto de inflexión: o prevalece el Imperio anglo-sionista o se fortalece un mundo multipolar

El complejo industrial-militar, o más bien el MICIMATT, como lo definió memorablemente Ray McGovern (complejo militar-industrial-congreso-inteligencia-medios de comunicación-académico- think tanks), es la única válvula de escape para un turbocapitalismo occidental que se encuentra en una situación económica desfavorable y con su credibilidad a dos metros bajo tierra. El nuevo paradigma —caos internacional sin reglas— está ahora al descubierto. Es sumamente pornográficamente depredador: el ethos de Epstein lo captura a la perfección.

#2 #0 Claramente, una obsesión de la élite europea.

- Sobre la unidad histórica de Rusos y Ucranianos (Vladimir Putin): Durante la reciente Línea Directa, cuando me preguntaron por las relaciones ruso-ucranianas, dije que rusos y ucranianos eran un solo pueblo, un todo único. Estas palabras no estaban motivadas por consideraciones a corto plazo ni por el contexto político actual. Es lo que he dicho en numerosas ocasiones y lo que creo firmemente. Por ello, considero necesario explicar detalladamente mi posición y compartir mis valoraciones sobre la situación actual.

- La venida de Rusia y el Nuevo Mundo (RIA Novosti): Rusia está restaurando su unidad - la tragedia del año 1991, esta terrible catástrofe en nuestra historia, su antinatural dislocación, ha sido superada. Sí, por un gran coste, sí, a través de los trágicos eventos de una verdadera guerra

suppiluliuma
#0 Claramente, una obsesión de la élite europea.

- Sobre la unidad histórica de Rusos y Ucranianos (Vladimir Putin): Durante la reciente Línea Directa, cuando me preguntaron por las relaciones ruso-ucranianas, dije que rusos y ucranianos eran un solo pueblo, un todo único. Estas palabras no estaban motivadas por consideraciones a corto plazo ni por el contexto político actual. Es lo que he dicho en numerosas ocasiones y lo que

Beltenebros
Y la historia se repite, siempre como una farsa: la guerra indirecta contra Rusia en Ucrania continuará. Es una obsesión de la élite europea. Y, al igual que en 1941, se centra en los inmensos recursos naturales de Rusia.
Así que Nietzsche tenía razón, como siempre, ya en 1888. Vivimos los dolores de muerte de la caída occidental posmoderna en el nihilismo. La posverdad, en otra joya poética de (in)justicia, se refleja en la Verdad Social.
azathothruna
#1 No me creo eso desde 1888
Ya en 1870 se repartian africa esos seres llamados colonizadores
Supercinexin
Llevo tiempo pensando que va a ser lo primero. A ver si me equivoco. Creo que no, que no me voy a equivocar, lamentablemente.
ur_quan_master
#3 a mí me recuerdan a Hitler en el 41. Parecía a punto de comerse el mundo y le quedaban unos pocos años antes de volarse los sesos.
azathothruna
#6 La gracia es que pasara no solo en gringolandia.
Para bien Y PARA MAL, gringos y europedos son como los demos y repugs de gringolandia
Misma basura, diferente basurero
azathothruna
Como anticolonizador, que caigan los anglos.
Y lo curioso es que, al menos en este articulo, no se menciona al resto de la tribu colonizadora. xD
ElenaCoures1
#4 Ya puestos
Tengo curiosidad
¿Hay foro de "colonizados" para ir a lloriquear como haces tú aquí?
azathothruna
#7 Te da miedo de que te reemplacen? :troll:
suppiluliuma
#9 ¡Wolfgang! ¡No puedes hablar del Gran Reemplazo en público! ¡El Mossad está al acecho! ¿Que quieres, que empiecen a rastrearte y terminen encontrando el rancho de la selva de Iquitos? ¿Qué será de tu abuelo?

Dios mío, cuanta inconsciencia, Wolfgang. Así nunca alcanzaréis el IV Reich. :troll:
lordban
"Imperio anglo-sionista"

Anglo-sionista, vaya oxímoron.
