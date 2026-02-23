La Guerra en Irán es un punto de inflexión: o prevalece el Imperio anglo-sionista o se fortalece un mundo multipolar

El complejo industrial-militar, o más bien el MICIMATT, como lo definió memorablemente Ray McGovern (complejo militar-industrial-congreso-inteligencia-medios de comunicación-académico- think tanks), es la única válvula de escape para un turbocapitalismo occidental que se encuentra en una situación económica desfavorable y con su credibilidad a dos metros bajo tierra. El nuevo paradigma —caos internacional sin reglas— está ahora al descubierto. Es sumamente pornográficamente depredador: el ethos de Epstein lo captura a la perfección.