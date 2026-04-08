La guerra con Irán está acabando con el petrodólar [eng]

El conflicto con Irán está perturbando ambos lados del sistema: los importadores están liquidando bonos del Tesoro para obtener liquidez en dólares, mientras que los exportadores se enfrentan a restricciones en los flujos de petróleo y a una reducción de los excedentes. El ciclo del petrodólar se está rompiendo a medida que se debilita el tradicional intercambio de valores estadounidenses por flujos de dólares del Golfo reciclados hacia los bonos del Tesoro. Los bancos centrales extranjeros han pasado a vender bonos del Tesoro de forma sostenid