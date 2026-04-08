La guerra con Irán está acabando con el petrodólar [eng]

El conflicto con Irán está perturbando ambos lados del sistema: los importadores están liquidando bonos del Tesoro para obtener liquidez en dólares, mientras que los exportadores se enfrentan a restricciones en los flujos de petróleo y a una reducción de los excedentes. El ciclo del petrodólar se está rompiendo a medida que se debilita el tradicional intercambio de valores estadounidenses por flujos de dólares del Golfo reciclados hacia los bonos del Tesoro. Los bancos centrales extranjeros han pasado a vender bonos del Tesoro de forma sostenid
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El mundo hace cola para comprar petróleo a Rusia
www.meneame.net/story/mundo-hace-cola-comprar-petroleo-rusia-kremlin-d
Tu vienes a montar un flame, pero yo no alimentos trolerías.
El flame lo estás creando tú enlazando el meneo con información falsa sin ninguna necesidad.
Okdiario, por ejemplo, no es libertad de expresión, es un medio para crear bulos e información falsa.
Un maga con peluca y bronceado en spray naranja lo hizo, apoyado por gente que no sabe ni geografia ni historia