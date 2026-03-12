Por qué la guerra en Irán dispara el precio del diésel por encima de la gasolina

Parte de la explicación reside en una debilidad estructural de la industria energética europea. Fuentes empresariales que piden anonimato señalan que Europa dispone de suficiente capacidad de refino para ser exportadora neta de gasolina, pero sufre un déficit crónico de gasóleo, lo que la obliga a depender de las importaciones para satisfacer su demanda interna. Gran parte de este diésel que consume el continente proviene precisamente de Oriente Próximo, una región ahora bajo la sombra de los ataques militares y la inestabilidad política...
| etiquetas: guerra , irán , precio del diésel , gasolina , , oriente medio
O sea, especuladores, no hace falta leer más, es el cuento la lechera de siempre.
crashoil.blogspot.com/2024/01/el-pico-del-diesel-edicion-de-2023.html
El fraking o las arenas bituminosas no sirven para conseguir diésel.
Luego de la producción de gasolina puede ser que se ha detenido un 30% de la exportación mundial, pero de diésel ha sido mucho más.