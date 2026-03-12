edición general
Por qué la guerra en Irán dispara el precio del diésel por encima de la gasolina

Parte de la explicación reside en una debilidad estructural de la industria energética europea. Fuentes empresariales que piden anonimato señalan que Europa dispone de suficiente capacidad de refino para ser exportadora neta de gasolina, pero sufre un déficit crónico de gasóleo, lo que la obliga a depender de las importaciones para satisfacer su demanda interna. Gran parte de este diésel que consume el continente proviene precisamente de Oriente Próximo, una región ahora bajo la sombra de los ataques militares y la inestabilidad política...

#2 okeil
Fuentes empresariales que piden anonimato
O sea, especuladores, no hace falta leer más, es el cuento la lechera de siempre.
cocolisto #6 cocolisto
#5 Muy completo.
cocolisto #1 cocolisto
Lo que digan los expertos más lo que añaden los extorsionadores propietarios de las multinacionales del petróleo.
pitercio #4 pitercio
Diésel gustazo.
WcPC #3 WcPC *
El diésel se extrae de el petroleo "tradicional" que se extrae principalmente en Rusia y Oriente Medio.
El fraking o las arenas bituminosas no sirven para conseguir diésel.
Luego de la producción de gasolina puede ser que se ha detenido un 30% de la exportación mundial, pero de diésel ha sido mucho más.
