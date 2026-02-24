edición general
"La guerra de los inodoros" en un buque de guerra estadounidense en medio de las tensiones con Irán causa revuelo (EN)

"La guerra de los inodoros" en un buque de guerra estadounidense en medio de las tensiones con Irán causa revuelo (EN)

Mientras los tambores de guerra suenan cada vez más fuerte en Oriente Medio tras la amenaza de Donald Trump a Irán, el principal portaaviones de la Marina de los Estados Unidos está librando una guerra mucho menos dramática. Los inodoros atascados y un fallo en el sistema de alcantarillado han trastornado la vida de los más de 4500 marineros a bordo del USS Gerald R. Ford, un buque de propulsión nuclear que se encuentra en el centro de las operaciones de ataque estadounidenses en el extranjero.

