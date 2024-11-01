Una guerra anunciada: cómo la CIA supo que Putin iba a invadir Ucrania y por qué nadie les creyó

A partir de más de cien entrevistas con altos cargos de las agencias de inteligencia y otras fuentes de varios países, este reportaje detalla cómo Estados Unidos y Reino Unido descubrieron los planes de invasión de Putin y por qué la mayor parte de Europa, incluido Zelenski, los descartó
| etiquetas: cia , putin , ucrania , rusia , invasion
Hombre, pues sin leer el artículo se me ocurren varias ideas.
¿Han encontrado ya las armas de destrucción masiva de Irak?
PD: tras leer el artículo resulta que fue por eso, todo el mundo se acordaba de lo de Irak
los servicios europeos, que se negaron a creer que una guerra a gran escala en Europa fuera posible en el siglo XXI. Recordaban el dudoso caso de inteligencia presentado para justificar la invasión de Irak dos décadas antes, y se mostraban recelosos de confiar en los estadounidenses en lo que parecía una predicción algo fantasiosa.
Si igual fueran capaces de dejar de mentir e involucrarse donde no le llama.