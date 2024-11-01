edición general
Una guerra anunciada: cómo la CIA supo que Putin iba a invadir Ucrania y por qué nadie les creyó

A partir de más de cien entrevistas con altos cargos de las agencias de inteligencia y otras fuentes de varios países, este reportaje detalla cómo Estados Unidos y Reino Unido descubrieron los planes de invasión de Putin y por qué la mayor parte de Europa, incluido Zelenski, los descartó

| etiquetas: cia , putin , ucrania , rusia , invasion
Pablosky #1 Pablosky *
Por qué nadie les creyó”

Hombre, pues sin leer el artículo se me ocurren varias ideas.

¿Han encontrado ya las armas de destrucción masiva de Irak?

PD: tras leer el artículo resulta que fue por eso, todo el mundo se acordaba de lo de Irak :roll:

los servicios europeos, que se negaron a creer que una guerra a gran escala en Europa fuera posible en el siglo XXI. Recordaban el dudoso caso de inteligencia presentado para justificar la invasión de Irak dos décadas antes, y se mostraban recelosos de confiar en los estadounidenses en lo que parecía una predicción algo fantasiosa.
JackNorte #4 JackNorte
Quien iba a pensar que provocando una guerra , los Estados Unidos podrian convertirse en proveedores de petroleo aun teniendo el producto mas caro.
D303 #2 D303
O por qué la provocaron ellos?
Barney_77 #3 Barney_77
#2 ¿Los rusos? Claro que la provocaron ellos
D303 #5 D303 *
#3 Bueno también provocaron la guerra de Afganistán los afganos, la de Iraq los iraquíes, la de Libia los libios, la de Granada los granadinos y un largo etcétera de las guerras en estuvo involucrado EE.UU. Te recuerdo que tras la desaparición de la U.R.S.S no se alinearían con la O.T.A.N países con Rusa y mira el empeño de Ucrania de hacerlo con el apoyo O.T.A.N.
Si igual fueran capaces de dejar de mentir e involucrarse donde no le llama.
