Guerra de agresión de Rusia contra Ucrania: el Consejo sanciona a nueve personas responsables de la masacre de Bucha

El Consejo ha incluido en las listas, concretamente, al coronel general Alexandr Chayko, antiguo comandante del distrito militar oriental y el oficial del ejército ruso de máximo rango presente en Ucrania cuando comenzó la invasión a gran escala. Era el comandante jefe en Ucrania cuando las tropas rusas entraron en Bucha. Entre las nuevas inclusiones en la lista también se encuentran otros altos cargos militares que estaban al mando de tropas rusas en Ucrania en los primeros días de la agresión y que cometieron atrocidades contra residentes...