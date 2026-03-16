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Guerra de agresión de Rusia contra Ucrania: el Consejo sanciona a nueve personas responsables de la masacre de Bucha

El Consejo ha incluido en las listas, concretamente, al coronel general Alexandr Chayko, antiguo comandante del distrito militar oriental y el oficial del ejército ruso de máximo rango presente en Ucrania cuando comenzó la invasión a gran escala. Era el comandante jefe en Ucrania cuando las tropas rusas entraron en Bucha. Entre las nuevas inclusiones en la lista también se encuentran otros altos cargos militares que estaban al mando de tropas rusas en Ucrania en los primeros días de la agresión y que cometieron atrocidades contra residentes...

| etiquetas: bucha , ucrania , masacre , rusia , unión europea
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16 comentarios
8 1 1 K 89 politica
Supercinexin #1 Supercinexin
Qué pereza.
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suppiluliuma #6 suppiluliuma
#1 A ver, hombre, ya sabemos que a ti lo de castigar a perpetradores de masacres te da mucha pereza. Pero a la gente normal, no.
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ElUltimoMono #15 ElUltimoMono
#1 Qué miseria.
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ur_quan_master #16 ur_quan_master
#13 hay un método fácil para hacerlo, pero es un exploit. Al hacerlo conscientemente el usuario está saltándose las políticas de Menéame.
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ur_quan_master #2 ur_quan_master
"Guerra de agresión" ¿ Como las de USrael?
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suppiluliuma #7 suppiluliuma
#2 ¡Damas y caballeros! ¡El primer "y tú más" de este envío!
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Cuñado #12 Cuñado
#7 Dice el tío que va por todos los meneos que tratan sobre la guerra de agresión de Usrael contra Irán hablando de Rusia xD

 media
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ur_quan_master #11 ur_quan_master
@Eirene el usuario en #_7 me está referenciado a pesar de que le tengo ignorado. Esto es acoso y abuso de las normas del sitio y debería llevar un strike.
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Don_Pixote #13 Don_Pixote
#11 si te puede citar, es que no lo tienes en ignorados no?

:-D o han cambiado todo otra vez?
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suppiluliuma #14 suppiluliuma
#10 Ya veo que no tienes respuesta alguna al informe de la ONU sobre los asesinatos cometidos por tropas rusas en el norte de Ucrania en febrero y marzo de 2022.

Como tampoco la tienes ante los asesinatos cometidos por tropas rusas en el sur de Ucrania entre febrero y mayo de 2022.  media
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Spirito #3 Spirito
¿Es cierto que fue Rusia quien cometió el crimen de guerra en Bucha?

Lo digo sin ironía, porque siempre pensé que fue algo cometido por los ucranianos para culpar a los rusos.

Bueno, pues si quien cometió esos crímenes fueron rusos y Rusia los condena, me parece que dignifica a los rusos y es lo que se debe hacer.
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Pertinax #4 Pertinax *
#3 Tan cierto como que el sol sale por el este. Tan solo lo niega el putinismo patrio más :tinfoil: y algún despistao.
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Spirito #5 Spirito
#4 Bueno, a ver... pues se ve que tendremos que creer a pie juntillas la propaganda yanqui. xD
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suppiluliuma #8 suppiluliuma
#5 Tranquilo, hombre, que la ONU te lo explica.

www.ohchr.org/sites/default/files/documents/countries/ukraine/2022/202

Pero, bueno, si lo perpetran los rusos, no es realmente un crimen, ¿verdad?  media
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Spirito #10 Spirito *
#8 ¿Has pagado ya la fianza para sacar a vuestra caudilla Elenita de las mazmorras? xD
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Don_Pixote #9 Don_Pixote *
#3 www.ohchr.org/en/press-releases/2022/12/un-report-details-summary-exec
Desde 2022 y que aún soltéis el chascarrillo para invalidar algo…

Sois un poco Goebbels
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menéame