Guerra de agresión de Rusia contra Ucrania: el Consejo sanciona a nueve personas responsables de la masacre de Bucha

El Consejo ha incluido en las listas, concretamente, al coronel general Alexandr Chayko, antiguo comandante del distrito militar oriental y el oficial del ejército ruso de máximo rango presente en Ucrania cuando comenzó la invasión a gran escala. Era el comandante jefe en Ucrania cuando las tropas rusas entraron en Bucha. Entre las nuevas inclusiones en la lista también se encuentran otros altos cargos militares que estaban al mando de tropas rusas en Ucrania en los primeros días de la agresión y que cometieron atrocidades contra residentes...
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o han cambiado todo otra vez?
Como tampoco la tienes ante los asesinatos cometidos por tropas rusas en el sur de Ucrania entre febrero y mayo de 2022.
Lo digo sin ironía, porque siempre pensé que fue algo cometido por los ucranianos para culpar a los rusos.
Bueno, pues si quien cometió esos crímenes fueron rusos y Rusia los condena, me parece que dignifica a los rusos y es lo que se debe hacer.
www.ohchr.org/sites/default/files/documents/countries/ukraine/2022/202
Pero, bueno, si lo perpetran los rusos, no es realmente un crimen, ¿verdad?
Desde 2022 y que aún soltéis el chascarrillo para invalidar algo…
Sois un poco Goebbels