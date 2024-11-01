Guardiola ofrece Presidencia, Agricultura e Industria a Vox para sellar la coalición de Gobierno en Extremadura

El PP cede ante la extrema derecha y los de Santiago Abascal conseguirían las consejerías que solicitaron desde un principio. La reelegida María Guardiola ha ofrecido a Vox las consejerías de Presidencia, Agricultura e Industria en Extremadura para formar gobierno. La idea es que el acuerdo se selle antes de Semana Santa. La presidenta en funciones ha tomado la decisión tras dos sesiones de investidura fallidas y después de que el partido de extrema derecha haya expresado públicamente y por medio de su portavoz, Santiago Abascal, su intención