La Guardia Civil entrega un kilo de percebes incautados a una residencia de mayores de Ribadesella

Los agentes han interceptado ocho kilos de marisco capturados de forma ilegal en el Pedral de Tereñes

Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
Interceptan 8kg, y reparten uno. Costumbres...
#4 tobruk1234
#3 Todo lo decomisado se entrega a residencias de mayores o beneficiencia, siempre que no sea una sustancia ilegal o este en mal estado, y se entrega una cantidad adecuada para el consumo en dicho establecimiento y que no se pueda revender, de hay la entrega de un kilo unicamente, el resto es arrojado al vertedero o al mar, y se lleva haciendo desde la fundacion de la GC.
Malinke #8 Malinke
#4 pues que den un kg a 8 residencias y no tiren nada.
Mala #5 Mala
#3 Los otros siete eran de otras especies que han sido devueltas al mar. Hay que dároslo todo masticado. Seguro que el Kg de percebes os lo masticabais solitos, igual que harán las "monjitas" de la residencia.
#6 Meloncio
#3 Repartirse se han repartido los 8 Kg. 1 para la residencia y los otros 7 a amigotes y contactos.
Supercinexin #7 Supercinexin
#3 Ya se sabe: "hemos incautado 7'5kg de Percebes, mi sargento" -> "aquí tiene los 6'5kg de percebes incautados, mi brigada" -> "mi alférez, le traigo los 5kg de percebes incautados" -> ... -> (el Teniente Coronel a su esposa) "cariño, llévale este kilo de percebes incautado hoy a las Carmelitas, a la residencia de tu madre"

:troll:
comadrejo #10 comadrejo *
A financiar una empresa privada del opusdei, como no podía ser de otra manera.

www.residenciasanjosedelamontana.es/tarifas/
Raul_Lomi #1 Raul_Lomi
Lo próximo medio kilo de farlopa incautada?
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
Un kilo.... tremenda...
#9 crissis
Los centollos Pazos, los centollos.
