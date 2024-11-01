·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6381
clics
ICE [Portada de Charlie Hebdo]
5469
clics
Cantidad de habitantes de ciudades europeas en 1854
4688
clics
VÍDEO | Kimmel rompe a llorar en directo mientras habla del asesinato de Alex Pretti: "Esto tiene que parar"
6320
clics
Sitio web de Homer Simpson en el año 2000
5717
clics
Repetir palabras no es hablar
más votadas
561
El colectivo ‘Policías Antifascistas’ irrumpe en las fuerzas de seguridad para exigir un modelo democrático frente al avance de la extrema derecha
430
ICE [Portada de Charlie Hebdo]
462
Iniciativa Ciudadana Europea: suspensión total del Acuerdo de Asociación UE-Israel
512
ICE sabía quién era Alex Pretti y le rompieron una costilla en una pelea anterior [Eng]
421
Pilar Bernabé desmonta en tiempo real los bulos del PP sobre la dana en la comisión de investigación del Senado
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
30
clics
GTA 6 tomaría una decisión polémica que afectará a millones de jugadores
Una filtración afirma que GTA 6 se lanzará solo en formato digital para evitar filtraciones. La versión física tardaría semanas o meses en llegar.
|
etiquetas
:
gta
,
gta 6
,
formato digital
,
versión física
2
0
1
K
24
actualidad
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
0
1
K
24
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
eltoloco
*
Pues nada, tardaré semanas o meses en comprarlo tras la salida
Están castigando a los jugadores más fieles, y probablemente lo hacen a propósito, porque así les obligan a comprarlo primero en digital, y después en físico para la colección, con ediciones especiales incluidas.
En un mundo justo con gente inteligente, las ventas se resentirían mucho, pero en este mundo les va a salir bien la jugada y van a ganar todavía más dinero..
5
K
57
#4
Don_Pixote
comprarse un juego recien salido es una gilipollez..
Deja que los pringados se coman todos los bugs, y pagen todos los DLC..
Unos meses despues tienes versiones completas con DLCs por la mitad del precio.
1
K
27
#6
jm22381
#4
Ya te digo choom
0
K
19
#8
Virusaco
#4
Me compré el Ciberpunk 2077 para PS4 el día de lanzamiento. 70€ que aunque empecé a jugarlo, no era nada disfrutable. Todo el día atento a los parches para mejorar la jugabilidad, los bugs y una ciudad vacía.
Al final tuve que esperar a pillarme una PS5 de segunda mano para seguir jugando, esta vez de verdad, cuando ya veia ofertas del juego a menos de 20€.
Salu3
0
K
10
#2
Gry
Yo lo compraré cuando esté al 80% de descuento n Steam. No tengo prisas.
1
K
24
#5
topecb
En qué afecta realmente? A los coleccionistas? El 100% de las consolas permiten el juego digital, de hecho conozco a más gente -como yo- que tenemos la PS5 en versión sin lector
1
K
20
#3
pandasucks
Recuerdo cuando era joven y lo anunciaron, ahora amenazo a mis nietos con no dejarles jugar al GTA 6 cuando crezcan si no me hacen caso.
0
K
10
#7
Blackat
Cuando salga , igual no vende tanto...yla gente sigue con el 5
0
K
7
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Están castigando a los jugadores más fieles, y probablemente lo hacen a propósito, porque así les obligan a comprarlo primero en digital, y después en físico para la colección, con ediciones especiales incluidas.
En un mundo justo con gente inteligente, las ventas se resentirían mucho, pero en este mundo les va a salir bien la jugada y van a ganar todavía más dinero..
Deja que los pringados se coman todos los bugs, y pagen todos los DLC..
Unos meses despues tienes versiones completas con DLCs por la mitad del precio.
Al final tuve que esperar a pillarme una PS5 de segunda mano para seguir jugando, esta vez de verdad, cuando ya veia ofertas del juego a menos de 20€.
Salu3