GTA 6 tomaría una decisión polémica que afectará a millones de jugadores

Una filtración afirma que GTA 6 se lanzará solo en formato digital para evitar filtraciones. La versión física tardaría semanas o meses en llegar.

eltoloco #1 eltoloco *
Pues nada, tardaré semanas o meses en comprarlo tras la salida

Están castigando a los jugadores más fieles, y probablemente lo hacen a propósito, porque así les obligan a comprarlo primero en digital, y después en físico para la colección, con ediciones especiales incluidas.

En un mundo justo con gente inteligente, las ventas se resentirían mucho, pero en este mundo les va a salir bien la jugada y van a ganar todavía más dinero.. :palm:
Don_Pixote #4 Don_Pixote
comprarse un juego recien salido es una gilipollez..

Deja que los pringados se coman todos los bugs, y pagen todos los DLC..
Unos meses despues tienes versiones completas con DLCs por la mitad del precio.
jm22381 #6 jm22381
#4 Ya te digo choom :-)
Virusaco #8 Virusaco
#4 Me compré el Ciberpunk 2077 para PS4 el día de lanzamiento. 70€ que aunque empecé a jugarlo, no era nada disfrutable. Todo el día atento a los parches para mejorar la jugabilidad, los bugs y una ciudad vacía.

Al final tuve que esperar a pillarme una PS5 de segunda mano para seguir jugando, esta vez de verdad, cuando ya veia ofertas del juego a menos de 20€.

Salu3
Gry #2 Gry
Yo lo compraré cuando esté al 80% de descuento n Steam. No tengo prisas. :-P
#5 topecb
En qué afecta realmente? A los coleccionistas? El 100% de las consolas permiten el juego digital, de hecho conozco a más gente -como yo- que tenemos la PS5 en versión sin lector
#3 pandasucks
Recuerdo cuando era joven y lo anunciaron, ahora amenazo a mis nietos con no dejarles jugar al GTA 6 cuando crezcan si no me hacen caso.
Blackat #7 Blackat
Cuando salga , igual no vende tanto...yla gente sigue con el 5
