Groizard dice que el sistema eléctrico tenía el 28 de abril las herramientas para que no pasase el apagón

El secretario de Estado de Energía afirma que ese 28 de abril hubo centrales de generación, algunas de ellas renovables, que "dispararon previsiblemente de forma indebida" Groizard indicó que la causa de lo sucedido el 28 de abril, con la información de que se dispone, "no fue por un elemento de reserva ni de balance, ni en un sentido ni en otro, ni por exceso ni por defecto", sino más bien se debió a un tema de "capacidades de control de tensión". "La forma de regular mejor la tensión es que sean las renovables las que lo hagan".