Greenpeace alerta de que la vida útil de los embalses españoles se está agotando

Greenpeace advierte en un informe que una gran parte de las presas está cruzando ahora mismo el umbral de su vida útil teórica de proyecto (los 50-75 años). El reto actual no es levantar nuevos embalses, sino mejorar los existentes: se almacena menos agua de la reportada debido a la acumulación de sedimentos en el fondo. Es imperativo integrar la restauración. Las infraestructuras antiguas carecen de la agilidad necesaria para gestionar las “avenidas sólidas” (mezcla de agua y sedimentos) que traen las nuevas borrascas torrenciales.
| etiquetas: greenpeace , embalses , agua con sedimentos , colmatación
