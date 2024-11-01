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El granadino que fue a jugar al ajedrez con Pedro Sánchez: «Iba al toque, movía rapidísimo»
Francisco Orantes, que dirige el club Puerta Elvira en la Rosaleda y trabaja en Chess.com, la mayor web de ajedrez del mundo, acompañó al presidente del Gobierno en el Gambit Café de Madrid
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pedro sánchez
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ajedrez
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#2
Cuchifrito
Pero en cuantas dimensiones jugaba? Menos de 4 sería decepcionante.
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#3
inventandonos
#2
Venía a esto
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#5
mono
Me encanta la equipación del equipo, muy necesario el chandal para jugar al ajedrez.
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#6
capitan.meneito
#5
y calentar bien antes de empezar la partida para evitar lesiones
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#1
DotorMaster
A la frikisfera antisánchez le encantará
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#4
imaginateca
Verás cómo este termina siendo también el mejor jugador de golf del mundo. ¡Viva el amado líder Kim Jong Sánchez!
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#7
Mutiko30
*
Me suena que una vez Abascal y Feijoo jugaron al Ajedrez, bueno, era a ver quien decía la mayor estupidez, pero ellos le llaman ajedrez. Quedaron en tablas..
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