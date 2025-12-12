De Granada a Paiporta en busca del Gordo

Miguel compró ayer decenas de décimos de lotería con un mismo número. La suerte la fue a buscar a Paiporta, una de las zonas más castigadas de la dana. Lo curioso de esta historia es que Miguel es de un pueblo de Granada que se llama Castilléjar y acudió esta semana a l'Horta Sud, únicamente a buscar la lotería de Navidad. ¿Por qué? Como ya señalaron varias loteras de la localidad, desde la tragedia, parece que la suerte se busca en las zonas más castigadas, como una especie de lugar de peregrinaje, la 'Lourdes' de los sorteos de la lotería.