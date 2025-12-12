edición general
De Granada a Paiporta en busca del Gordo

Miguel compró ayer decenas de décimos de lotería con un mismo número. La suerte la fue a buscar a Paiporta, una de las zonas más castigadas de la dana. Lo curioso de esta historia es que Miguel es de un pueblo de Granada que se llama Castilléjar y acudió esta semana a l'Horta Sud, únicamente a buscar la lotería de Navidad. ¿Por qué? Como ya señalaron varias loteras de la localidad, desde la tragedia, parece que la suerte se busca en las zonas más castigadas, como una especie de lugar de peregrinaje, la 'Lourdes' de los sorteos de la lotería.

YSiguesLeyendo #7 YSiguesLeyendo
qué ascazo de supersticiones y de robo legalizado en forma de juegos de azar!! retrasados mentales!
pitercio #9 pitercio
Si la compran toda, les toca seguro. Genius.
plutanasio #3 plutanasio
La lotería es un impuesto sobre la pobreza y la estupidez.
Elbaronrojo #8 Elbaronrojo
Conozco a un iluminado que en su día se gastó mil doscientos euros en lotería de navidad y no recuperó ni un céntimo. xD
#1 Tunguska08Chelyabinsk13
Nos invaden los frikis!!!
karaskos #5 karaskos
Cada uno paga los impuestos donde quiere 8-D
#2 UNX
Más pensamiento mágico...
Asimismov #4 Asimismov
Hay quien está dispuesto a robar hasta la justicia poética a los desventurados por tragedias.
frg #10 frg *
¡Viva la ludopatía! Como tenemos pocos adictos, vamos a hacer promoción. ¡Asco!
frg #11 frg
Si es lotería nacional no es robo, son impuestos directos.
#6 Este_mismo
¿Este tío no se ha enterado de que puedes comprar lotería online de cualquier administración? :shit:
